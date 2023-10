Zaqala Nini Ukuvela Izilwane? Indlela Entsha Yokuxazulula Inkulumo-mpikiswano

Ososayensi balinganisela ukuthi kunezinhlobo zezilwane ezicishe zibe yizigidi ezingu-8 eziphila namuhla, ezibonisa izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo eMhlabeni. Nokho, umbuzo wokuthi izilwane zaqala nini ukuziphendukela kwemvelo uye waba yimpikiswano emakhulwini eminyaka. Izinsalela zezilwane ezindala kunazo zonke ezaziwayo, ezisukela eminyakeni eyizigidi ezingama-500, zase ziyinkimbinkimbi futhi zibonakala ngeso lenyama. Kodwa okutholwe kamuva nje, njengezinsalela ze-Ediacara Biota ezibukeka ngendlela eyinqaba kusukela eminyakeni eyizigidi ezingu-574 kuya kwezingu-539 edlule, kusikisela ukuthi izilwane kungenzeka zazikhona nangaphambili.

Izazi ze-paleontologists nazo zithole izinsalela ezifana nesipontshi kusukela eminyakeni eyizigidi ezingu-800 edlule, kodwa lezi angeke zafakazelwa ngokuphelele ukuthi ziyizilwane. Ukwengeza, umlando wezinsalela ezimbiwa phansi ugcwele izikhala, njengoba ingxenyana nje yokuphila eye yavubukulwa. Ukuze baxazulule lezi zinselele, ososayensi baye baphendukela kuyisayensi yamangqamuzana ezinto eziphilayo nasekusebenziseni amawashi amangqamuzana ukuze balinganisele isikhathi lapho izilwane zavela khona.

Amawashi amangqamuzana asebenza ngokuqhathanisa i-DNA yezilwane zanamuhla ukuze athole ukuthi kungakanani ukuziphendukela kwemvelo okuye kwenzeka. Nakuba izilinganiso zemvelaphi yezilwane zisukela eminyakeni eyizigidi ezingu-800 kuya kwezingu-700 edlule, ukuba khona kwezilinganiso ezihlukahlukene ezisekelwe ezinsalela zamathambo namawashi amangqamuzana kuye kwabangela impikiswano.

Ocwaningweni lwakamuva, ososayensi baphakamise indlela entsha yokulinganisa isikhathi semvelaphi yezilwane. Esikhundleni sokugxila ezinsalela zezilwane ezindala kakhulu, abacwaningi bahlola uhlobo lwamadwala olungalondoloza izilwane zokuqala. Bathola ukuthi amatshe anothe ngamaminerali obumba, anezindawo zokulwa namagciwane futhi angagcina izicubu ezithambile, alungele ukwakhiwa kwezinto eziphilayo. Kodwa-ke, amatshe kusukela esikhathini esingaba yizigidi ezingu-790 eminyakeni edlule analezi zakhiwo ezinobumba ezinobumba aziqukethe izinsalela zezilwane, okusikisela ukuthi izilwane kungenzeka ukuthi azizange zivele ngaleso sikhathi.

Ucwaningo olwengeziwe luyadingeka ukuze kuqhutshekwe nokuthungathwa kobufakazi bemvelaphi yezilwane. Ngokuhlola izinkathi eziningi zokuma komhlaba kanye nokuhlola amadwala anamandla okulondoloza izilwane zokuqala, ososayensi banethemba lokuqonda kangcono ukuthi izilwane zaqala nini ukuvela emhlabeni.

