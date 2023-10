Umthelela Wemikhumbi-mkhathi Ekubunjweni Komkhathi Womhlaba

By

Ucwaningo lwakamuva olushicilelwe kuyi- Proceedings of the National Academy of Sciences luveze ukuthi iziphuphutheki nemikhumbi-mkhathi kungcolisa umkhathi woMhlaba ngezinsimbi eziningi. Lokhu kungcola kwenzeka kuyi-stratosphere, indawo equkethe i-ozone enkulu.

Ithimba labacwaningi, eliholwa nguDan Cziczo waseNyuvesi yasePurdue, liqoqe idatha ngezindiza ezindizayo endaweni ephakeme cishe ngamamayela ayi-12. Lokhu kwabavumela ukuba bathwebule izilinganiso ezinembile ngaphandle kokungcoliswa yintuthu yendiza. Ucwaningo luthole ukuthi izinsimbi ezifana ne-lithium, ithusi, i-aluminium, nomthofu, ezivame ukutholakala kumikhumbi-mkhathi, zidlula amazinga othuli lwe-cosmic olwenzeka ngokwemvelo.

Ngaphezu kwalokho, leli qembu lathola ukuthi cishe amaphesenti ayishumi ezinhlayiya ze- sulfuric acid, ezibalulekile ekuvikeleni ungqimba lwe-ozone, ayengcoliswe izinsalela ezihwamukile ezivela emkhathini. Ukuba khona kwezinto eziyingqayizivele njenge-niobium kubonisa ukusetshenziswa kwezivikelo zokushisa kumarokhethi. Lobu bufakazi bukhomba ekungcoleni okuvela emikhunjini yasemkhathini esikhundleni sama- meteorite, okuye kwahlala kungashintshile amakhulu eminyaka.

Umthelela wemvelo walokhu kungcola awukaqondwa ngokugcwele. Kodwa-ke, uma kubhekwa ukwanda okucatshangelwayo kwenani lamasathelayithi ku-orbit, isimo singase sibe sibi kakhulu. Kulinganiselwa ukuthi kuzoba namanye amasathelayithi angama-50,000 ngo-2030, nezinkampani ezinjenge-SpaceX ne-Amazon ezihola phambili. Lokhu kukhula okusheshayo embonini yasemkhathini kusho ukuthi amaphesenti angaba ngu-50 ezinhlayiya ze-aerosol ku-stratosphere ekugcineni zingase zinezinsimbi ezivela ekungeneni kabusha emkhathini.

Lokhu okutholakele kuphakamisa ukukhathazeka mayelana nemiphumela yemvelo yokwanda kwemboni yasemkhathini. Ukuqoqwa kwemfucumfucu yendawo kanye nokukhishwa kwezinto ezenziwe abantu ku-stratosphere kudinga uphenyo olwengeziwe. Njengoba siqhubeka nokuthembela kakhulu kumasathelayithi nemikhumbi-mkhathi, kubaluleka kakhulu ukuthuthukisa izinqubo ezizinzile ezinciphisa umthelela omubi emoyeni wethu.

Umthombo: Izinqubo ze-National Academy of Sciences