Isixazululo Eco-Friendly Sokukhipha Ama-Microplastic emanzini

Abacwaningi e-Korea Institute of Science and Technology (KIST) benze into eco-friendly engasusa ngempumelelo ama-microplastic emanzini. Ama-Microplastics, okuyimfucuza yepulasitiki ephuka ngokuhamba kwesikhathi abe yizinhlayiya ezincane kuno-20 μm, abeka ingozi enkulu yemvelo nempilo. Izitshalo zamanje zokwelashwa kwamanzi azikwazi ukususa ama-microplastics amancane kuno-20 μm, okwenza kudingeke ukuthola ezinye izixazululo.

UDkt. Jae-Woo Choi kanye nethimba lakhe ku-Center for Water Cycle Research e-KIST benze i-flocculant eqinile esekelwe kumathambo e-metal-organic engahlanganisa ama-nanoplastics ngaphansi kwemisebe yokukhanya ebonakalayo. Izinto ezisetshenziswayo zisuselwe kokuluhlaza okwesibhakabhaka kwe-Prussian, into esekwe kuhlaka lwensimbi eye yasetshenziswa ngaphambilini ukukhangisa izinto ezikhipha imisebe emanzini angcolile.

Abacwaningi bathole ukuthi iPrussian eluhlaza okwesibhakabhaka ingahlanganisa ngempumelelo ama-microplastics ngaphansi kokukhanya okubonakalayo. Babe sebesungula into ekhulisa ukusebenza kahle kokuhlanganisa koluhlaza okwesibhakabhaka wasePrussia ngokulungisa ukwakheka kwekristalu. Uma impahla ifakwe ukukhanya okubonakalayo, ama-microplastics amancane njengo-0.15 μm angahlanganiswa abe ubukhulu obuphindwe izikhathi ezingu-4,100, okwenza kube lula ukuwasusa.

Ekuhlolweni, abacwaningi bakwazi ukususa kufika ku-99% we-microplastics emanzini besebenzisa izinto ezithuthukisiwe. Ngaphezu kwalokho, i-material ingantantisa ama-microplastics ngaphezu kwesisindo sawo ngokuphindwe kathathu, idlule ama-flocculants avamile kusetshenziswa insimbi noma i-aluminium izikhathi ezingaba ngu-250.

Lesi sixazululo se-eco-friendly asigcini nje ngokususa ngempumelelo ama-microplastics kodwa futhi sisebenzisa i-Prussian blue, engenabungozi emzimbeni womuntu. Kuyi-flocculant eqinile, okwenza kube lula ukubuyisela izinsalela emanzini, futhi isebenzisa ukukhanya kwemvelo njengomthombo wamandla, okuholela enqubweni yamandla amancane.

Abacwaningi bakholelwa ukuthi lobu buchwepheshe bunamandla amakhulu okuthengisa futhi bungasetshenziswa emifuleni evamile, izindawo zokuhlanza amanzi angcolile, nezitshalo zokuhlanza amanzi. Ngaphandle kwama-microplastics, okokusebenza kungasetshenziswa futhi ukususa okunye ukungcola ezinhlelweni zamanzi.

Ucwaningo, olusekelwa uMnyango Wezesayensi kanye ne-ICT, lwashicilelwa ngo-Okthoba 1 kujenali yamazwe ngamazwe i-Water Research.

- Korea Institute of Science and Technology (KIST)