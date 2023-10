Ososayensi Bakha Kabusha I-Face of Key Fossil ku-Great Ape kanye ne-Human Evolution

By

Ososayensi abavela ku-American Museum of Natural History, e-Brooklyn College, kanye ne-Catalan Institute of Paleontology u-Miquel Crusafont bakhe kabusha ngempumelelo ubuso be-Pierolapithecus catalaunicus, i-fossil ebalulekile ocwaningweni lwenkawu enkulu nokuziphendukela kwemvelo kwabantu.

I-Pierolapithecus catalaunicus, uhlobo olwaphila eminyakeni engaba yizigidi ezingu-12 edlule, lubalulekile ekuqondeni imvelo ye-mosaic ye-hominid evolution. Ingenye yezinhlobo ezimbalwa ezaziwa nge-cranium egcinwe kahle kanye nohlaka lwamathambo, olunikeza imininingwane ebalulekile ekubekweni kwayo esihlahleni somndeni we-hominid kanye nebhayoloji yaso.

Ukuqonda kwangaphambilini kwe-Pierolapithecus kwaphakamisa ukuthi yayinohlelo lomzimba oluqondile ngaphambi kokwenza izinguquko zokulenga nokuhamba phakathi kwamagatsha esihlahla. Kodwa-ke, ngenxa yokulimala kwe-cranium, izimpikiswano mayelana nokuvela kwayo ziye zaphikelela.

Ukubhekana nale mibuzo, ososayensi basebenzisa izikena ze-CT ukuze bakhe kabusha i-cranium ye-Pierolapithecus futhi bayiqhathanise nezinye izinhlobo ze-primate. Baphinde balingisa ukuvela kwezici ezibalulekile zesakhiwo sobuso benkawu. Ukuthola kwabo kwembula ukuthi i-Pierolapithecus yabelana ngokufana kobuso bubonke nobukhulu nezinkawu ezinkulu ezisaphilayo neziphilayo, kodwa futhi inezici zobuso ezihlukile ezingatholakali kwezinye izinkawu zaseMiddle Miocene.

Imiphumela isekela umbono wokuthi i-Pierolapithecus imelela elinye lamalungu okuqala enkawu enkulu nomndeni wesintu. Ukumodela kokuziphendukela kwemvelo kwabonisa ukuthi i-cranium ye-Pierolapithecus isondelene ngokuma nangobukhulu kuhlobo lwamadlozi okwavela kulo izimfene ezinkulu nabantu. Okutholakele kuphinde kuphakamise ukuthi ama-gibbons kanye nama-malemas, “izinkawu ezincane,” zehliswe usayizi uma ziqhathaniswa namadlozi azo.

Lolu cwaningo lugcizelela ukubaluleka kokwakha kabusha nokuhlaziya izinsalela ezigcinwe kahle ukuze kuqondwe kangcono ukuvela kwezinkawu ezinkulu nabantu. Ngokuthola ukuqonda ngebhayoloji nezici ezibonakalayo zezinhlobo zasendulo ezifana ne-Pierolapithecus, ososayensi bangaqhubeka bacwengisise ukuqonda kwethu umlando wethu wokuziphendukela kwemvelo.

