Ucwaningo Olusha Lubophela I-Ninja Yemvelo Ukuvikela I-Kiwifruit Nezinyosi

Ososayensi be-Kiwi bahlola isixazululo esibalulekile sokulwa namagciwane ayingozi emkhakheni wezolimo ngokusebenzisa ama-ninjas emvelo - ama-phage biocontrols. Igama elithi 'ama-ninjas emvelo' laqanjwa uDkt. Heather Hendrickson, umfundisi omkhulu eNyuvesi yaseCanterbury, ukuchaza amagciwane ahlasela ngokukhethekile amagciwane ayingozi ngaphandle kokulimaza azuzisayo. Ngokungafani nemithi elwa namagciwane evame ukuba ne-spectrum ebanzi yomsebenzi, ama-phage anebanga elilinganiselwe lokusingatha, okuwenza aqondiswe kakhulu futhi aphumelele ekulweni namagciwane.

Emzamweni ohamba phambili, ithimba likaDkt. Hendrickson labacwaningi bezinhlanga ezahlukene liklonyeliswe ngezigidi ezingu-8.9 zamarandi kusukela ku-2023 Ministry of Business, Innovation and Employment Endeavour Fund ukuze kuthuthukiswe “ama-cocktail” okulwa namagciwane abalulekile ezolimo. Lezi zinhlelo zigxile kakhulu ekulweni ne-kiwifruit vine canker (Psa) kanye negciwane le-American Foulbrood elithinta izinyosi.

Ubuhle bokusebenzisa ama-phage kusemandleni abo okuthelela amagciwane aqondiswe ngqo kuyilapho esindisa amanye amagciwane abalulekile empilweni yomzimba. Isibonelo, uma i-phage inikezwa inyosi yoju, ingahlasela ngokuqondile i-pathogen ethile ngaphandle kokuphazamisa amagciwane azuzisayo ezinyosi. Le ndlela yokukhomba enembayo inciphisa ingcuphe yokuphazamisa iyonke impilo yento ephilayo evikelekile.

Ukusebenzisa i-phage biocontrol kunemithelela ebalulekile emkhakheni wezolimo waseNew Zealand. Ngokuthuthukisa izixazululo ze-phage ezilungiselelwe, abacwaningi banethemba lokuthuthukisa ukukhiqiza nokuvikeleka embonini yokudla ngenkathi bekhuthaza ukuqaphela imvelo. Ngaphezu kwalokho, iphrojekthi ihlose ukuqinisa imboni yezokukhiqiza, ukudala amathuba emisebenzi anamakhono aphezulu kanye nokwenza lula ukufinyelela ezimakethe zomhlaba.

Ukusebenzisana kocwaningo kuhlanganisa izikhungo ezihlonishwayo ezifana neNyuvesi yase-Otago, iPlant and Food Research, iCawthron Institute, iBioSouth Ltd, kanye ne-Apiculture New Zealand. Imibono yomdabu, eholwa ososayensi nabacwaningi bakwaMāori, ihlinzeka ngemininingwane ebalulekile emithelela yephrojekthi ku-taiao (imvelo), ikakhulukazi uma kubhekwa ukusabalala kwamabhizinisi aholwa yi-Māori emkhakheni oyinhloko.

Umbono wesikhathi eside walo mzamo udlulela nangale komkhakha wezolimo. UDkt. Hendrickson ukholelwa ukuthi ngokusungula ingqalasizinda edingekayo kanye nobuchwepheshe bokusebenzisa ngokuphepha ama-phage kwezolimo, inkundla inganwetshwa ukuze kubhekwane nezinsongo ezivelayo ekukhiqizweni kokudla futhi kuqondiswe ngisho namagciwane athinta abantu ngokwezempilo. Lolu cwaningo luvula amathuba ajabulisayo ekusasa lokulawulwa kwezifo kanye ne-biosecurity ezimbonini ezahlukahlukene.

Lolu hlelo seluthole ukwesekwa kubabambiqhaza, kubandakanya nabafuyi bezinyosi abanikela ngamasampula omhlaba ngomusa. Njengophawu lokubonga, abacwaningi baqamba amaphage atholakele ngamagama abanikeli, abanye beqanjwa ngamagama abantu abaziwayo abanjengoDame Jacinda Ardern, uSir Ashley Bloomfield, ngisho nabafuyi bezinyosi ngokwabo.

Ngokusebenzisa amandla ama-ninjas emvelo, iNew Zealand isesimweni esihle sokuguqula ukulawulwa kwezifo kwezolimo, ivikele imvelo ebalulekile, futhi ivule indlela yezindlela ezintsha zokulwa namagciwane omuntu.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

Yiziphi i-phage biocontrols?

I-Phage biocontrols ingamagciwane aqondise futhi ahlasele amagciwane ayingozi ezintweni eziphilayo, enikeza indlela eqondiswe kakhulu yokulawula izifo.

I-phages ihluke kanjani kuma-antibiotics?

Ngokungafani nama-antibiotics, angalimaza kokubili amagciwane ayingozi nazuzisayo, ama-phage anebanga elilinganiselwe le-host host, eliwavumela ukuthi aqondise amagciwane athile ngaphandle kokuthinta ama-microorganisms anenzuzo.

Imaphi amagciwane abacwaningi abaqondise kuwo?

Ucwaningo lugxile kakhulu ekulweni ne-kiwifruit vine canker (Psa) kanye negciwane le-American Foulbrood (AFB), elibeka engcupheni izinyosi zoju.

Uyini umthelela ongaba khona walolu cwaningo?

Lolu cwaningo lunamandla okuthuthukisa ukukhiqiza nokuvikeleka emkhakheni wezolimo ngenkathi luqinisa imboni yezokukhiqiza, ludala amathuba emisebenzi anamakhono aphezulu, futhi lusiza nokufinyelela ezimakethe zomhlaba ezikhathalela imvelo. Ngaphezu kwalokho, lolu cwaningo lungase lube nomthelela ekulweni nezinsongo ezivelayo ekukhiqizweni kokudla ngisho nasekubhekiseni amagciwane abantu.

Obani ababambe iqhaza ekuhlanganyeleni kocwaningo?

Ukusebenzisana kuhlanganisa abacwaningi abavela eNyuvesi yaseCanterbury, iNyuvesi yase-Otago, iPlant and Food Research, iCawthron Institute, iBioSouth Ltd, kanye ne-Apiculture New Zealand. Ososayensi baseMāori nabacwaningi nabo bahlinzeka ngemibono yomdabu ebalulekile.