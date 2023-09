I-Cosmic Neighborhoods ye-Supermassive Black Holes

By

Njengesazi sezinkanyezi eNyuvesi yase-Arizona, enye yezindawo zami eziyinhloko zokufunda ukukhula kwezimbobo ezimnyama ezinkulu kakhulu. Ngokufana nendlela indlela esikhule ngayo esibumba ngayo njengabantu ngabanye, indawo okuhlala kuyo umgodi omnyama omkhulu kakhulu ingaba nomthelela ekukhuleni kwayo.

Yonke imigodi emnyama emikhulu inekhaya, elaziwa ngokuthi umthala wawo osingathayo, kanye nomakhelwane, ohlanganisa iqembu lendawo leminye imithala. Lezi zimbobo ezinkulu ezimnyama zikhula ngokusebenzisa igesi esivele ikhona ngaphakathi komthala wazo, ngezinye izikhathi iba namandla aphindwe ngezigidigidi kuneLanga lethu.

I-Theory physics ibikezela ukuthi kufanele kuthathe izigidigidi zeminyaka ukuze izimbobo ezimnyama zikhule zibe ama-quasars, okuyizinto ezikhanya ngendlela emangalisayo nezinamandla axhaswe yizimbobo ezimnyama. Kodwa-ke, izazi zezinkanyezi zithole ukuthi ama-quasar amaningi akhe ngesikhathi esifushane kakhulu seminyaka eyizigidi ezingamakhulu ambalwa.

Lesi senzakalo esithakazelisayo sokukhula kwemigodi emnyama ngokushesha kunalokho obekulindelwe kuye kwangiholela ekuhloleni indawo ezungeze lezi zimbobo ezimnyama. Nginentshisekelo yokunquma ukuthi ama-quasars amakhulu kakhulu akheka ezindaweni ezinabantu abaningi aneminye imithala eminingi, noma angakhula abe ngamasayizi amakhulu ngisho nasezindaweni eziyincithakalo zendawo yonke.

Isici esisodwa ebengilokhu ngisifunda ama-galaxy protocluster. Ama-protocluster amaqoqo emithala angakagoqeki abe into eyodwa. Inemithala engamakhulu futhi ibonakala ngemithala engqubuzanayo, izimbobo ezimnyama ezikhulayo, nenani elikhulu legesi eliyogcina likhiphe izinkanyezi ezintsha.

Lawa ma-protocluster akhula ngesivinini esikhulu kunalokho obekucatshangwa ekuqaleni, ethula enye iphazili ye-cosmic ukuze izazi zezinkanyezi ziyixazulule. Sizama ukuqonda ukuxhumana phakathi kokuvela ngokushesha kwama-quasars nama-protocluster.

Ukuze uhlole ama-protocluster, izazi zezinkanyezi zidinga kokubili izithombe ne-spectra yomthala ngamunye ngaphakathi kwe-protocluster. Izithombe zihlinzeka ngolwazi mayelana nokuma komthala, usayizi, nombala, kuyilapho izibukeli zembula ibanga lomthala ukusuka eMhlabeni ngokusekelwe kumaza okukhanya athile.

I-James Webb Space Telescope ezayo izothuthukisa kakhulu ikhono lethu lokufunda ama-protocluster nama-quasars. Lesi sibonakude esithuthukisiwe sizosivumela ukuba sibuke imithala kanye nezimbobo ezimnyama njengoba kwavela ezigidini zeminyaka edlule, kusinikeza umbono wokuziphendukela kwemvelo kwawo kwasekuqaleni.

Ithuluzi elithile eliku-James Webb Space Telescope, elibizwa ngokuthi i-wide-field slitless spectrograph, liguqule ukusesha izindawo ezingomakhelwane zomthala. Ingakwazi ukuthwebula i-spectra yayo yonke imithala endaweni yayo yokubuka ngesikhathi esisodwa, ivumele izazi zezinkanyezi ukuthi ziveze imephu yawo wonke amadolobha omkhathi ngamahora ambalwa nje.

Amaphrojekthi amaningana aqhubekayo asebenzisa i-James Webb Space Telescope ukutadisha izindawo ze-quasar. Le miklamo ihlose ukubuka ama-quasars kanye nemithala engomakhelwane bawo kusukela esikhathini esingaba yiminyaka eyizigidi ezingu-800 ngemva kwe-Big Bang. Ngokuhlaziya ukukhanya okukhishwa i-hydrogen nomoya-mpilo, izazi zezinkanyezi zingakwazi ukunquma izindawo ze-3D zemithala ngokuhlobene nama-quasars akhanyayo.

Ithimba le-ASPIRE eNyuvesi yase-Arizona's Steward Observatory lihola iphrojekthi eyodwa enjalo. Sebevele bakhombe i-protocluster ezungeze i-quasar egqamile futhi bayiqinisekisa nge-spectra evela emithala engu-12. Olunye ucwaningo lwathola imithala engaphezu kwekhulu eduze kwe-quasar ekhanya kakhulu eyaziwa endaweni yonke yokuqala, kanti engu-24 yayo iseduze noma ingaphakathi kwendawo ye-quasar.

I-James Webb Space Telescope's wide-field's wide-slitless spectrograph inesithembiso sokusinikeza umbono ongakaze ubonwe wezindawo ze-quasar, okusivumela ukuba siqhubeke siqonde izindawo ezihlala kuyo yonke indawo lapho okuhlala khona izimbobo ezimnyama ezinkulu.

Izincazelo:

- Umgodi omnyama omkhulu kakhulu: umgodi omnyama onesisindo esiyizigidi noma amabhiliyoni ezikhathi zeLanga.

- I-Quasar: into ekhanya kakhulu futhi enamandla, enikwa amandla umgodi omnyama omkhulu phakathi nendawo.

- Umthala wokusingatha: umthala oqukethe umgodi omnyama omkhulu kakhulu.

- I-Protocluster: iqoqo lemithala ngaphambi kokuba iwele into eyodwa.

– I-Spectra: ukusatshalaliswa kwamaza wamaza akhishwa noma amuncwa into, enikeza ulwazi olubalulekile mayelana nezakhiwo zento nebanga.

– I-James Webb Space Telescope: isibonakude esizayo sasemkhathini esizokwethulwa yi-NASA, esiklanyelwe ukutadisha imithala nezinkanyezi zakuqala zendawo yonke.

