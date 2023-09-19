Ukutholwa Kwemithala Yendandatho Yezingqimba Kukhanyisa Izakhiwo Ze-Galactic

Imithala iza ngezindlela ezihlukahlukene, futhi ukuqonda kwethu ngayo kuye kwashintsha njengoba sandisa lokho esikuqaphelayo ukudlula i-spectrum ebonakalayo. Imithala eyindandatho ye-Polar (PRGs) iwuhlobo oluhlukile lomthala olubonakala ngeringi yangaphandle yegesi nezinkanyezi etshekele ngokuphazima kweso endizeni yomthala. Lezi zindandatho, ezivame ukwakhiwa ngokuyinhloko igesi ye-hydrogen esakazwayo, ngokuvamile ibonakala kuphela kumaza omsakazo.
Nakuba imithala eyindandatho ye-polar yatholwa okokuqala ngo-1978, inqubo yokwakheka kwalezi zakhiwo ze-galaxy iseyimpicabadala. Enye inkolelo-mbono ibonisa ukuthi lezi zindandatho ziwumphumela wokungqubuzana komthala, lapho igesi ye-hydrogen evela emithaleni engqubuzanayo iphonswa endaweni ebekwe endaweni epholile. Ngenxa yalokho, kwakunenkolelo yokuthi imithala eyindilinga ye-polar yayiyivelakancane. Nokho, inhlolovo yakamuva yemithala eyenziwe njengengxenye yephrojekthi ye-WALLABY ibonisa ukuthi ama-PRG angase avame kakhulu kunalokho okwakucatshangwa ngaphambili.
Iphrojekthi ye-WALLABY, emele i-Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveY, ihlose ukudala imephu enokulungiswa okuphezulu kwe-hydrogen engathathi hlangothi esibhakabhakeni esiseNingizimu Nenkabazwe. Ngokwenza imephu yegesi ye-intergalactic kanye nemithala ezungezile ye-hydrogen, inhlolovo inikeza imininingwane ebalulekile ngezakhiwo zalezi zinto ze-cosmic. Esigabeni sokuqala socwaningo, ilinganiselwa ku-600 imithala edwetshwe imephu, futhi kwahlonzwa imithala eyindingilizi emibili.
Ngokusekelwe kulokhu okutholakele, kulinganiselwa ukuthi u-1% kuya ku-3% wemithala ehlolwe e-WALLABY izobonisa izakhiwo zamaringi e-polar. Lapho sekuphothulwe ucwaningo, kungenzeka ukuthi kutholakale amakhulu emithala eyindilinga esemkhathini, okwandisa kakhulu ulwazi lwethu lwalezi zakhiwo eziyinqaba ze-galaxy. Ngaphezu kwalokho, ubuningi bedatha eqoqwe ngale phrojekthi izonikeza izazi zezinkanyezi ukuqonda okujulile kokuthi le mithala engavamile yakha futhi iguquke kanjani. Ingase futhi inikeze imininingwane ebalulekile ekusebenzisaneni phakathi kwezinto ezimnyama nemithala.
Sekukonke, ukutholakala kwemithala eyindandatho eshisayo kanye nephrojekthi eqhubekayo ye-WALLABY kunikeza indlela ethembisayo yokuhlola izakhiwo ezifihliwe ngaphakathi kwemithala kanye nokwembula izimfihlakalo zendawo yonke.
Izincazelo:
- Imithala eyindandatho ye-Polar (PRGs): Imithala eyi-Spiral noma eyi-elliptical enendandatho yangaphandle yegesi nezinkanyezi ezitshekele cishe ngokuqondana nendiza ye-galactic.
– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveY, iphrojekthi okuhloswe ngayo ukwakha imephu enokulungiswa okuphezulu kwe-hydrogen engathathi hlangothi esibhakabhakeni esiseNingizimu Nenkabazwe.
Imithombo:
– Deg, N., et al. “I-WALLABY pilot survey: imithala engase ibe yindandatho ye-polar NGC 4632 kanye ne-NGC 6156.” Izaziso zanyanga zonke zeRoyal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.