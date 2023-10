Ukuqonda Ukuziphatha Kwe-Electron Kusawoti Oncibilikisiwe Wezinto Ezithuthukisiwe Ze-Nuclear Reactors

By

Abacwaningi boMnyango Wezamandla we-Oak Ridge National Laboratory kanye neNyuvesi yase-Iowa benze inqubekelaphambili ebalulekile ekuqondeni ukuthi ama-electron ahlangana kanjani nosawoti oncibilikisiwe kuma-reactors athuthukile enuzi. Ngokulingisa ngekhompyutha ukwethulwa kwe-electron eyeqile kusawoti we-zinc chloride oncibilikisiwe, ososayensi bakwazi ukuhlonza izifundazwe ezintathu i-electron engazithatha.

Esimweni sokuqala, i-electron iba yingxenye ye-molecular radical ehlanganisa ama-ion amabili e-zinc. Esimweni sesibili, i-electron itholakala ku-ion eyodwa ye-zinc. Esimeni sesithathu, i-electron iyasuswa futhi isakazeke ngokuhlukana phezu kwama-ion kasawoti amaningi. Lokhu okutholakele kubalulekile ekubikezeleni umthelela wemisebe ekusebenzeni kwamareactor aphehlwa usawoti.

Iziphehli zikasawoti ezincibilikisiwe zibhekwa njengedizayini engaba khona yezimboni zamandla zenuzi zesikhathi esizayo. Ngakho-ke, ukuqonda indlela usawoti oncibilikisiwe osabela ngayo emisebeni ephezulu kubaluleke kakhulu. Abacwaningi babehlose ukukhanyisa ngokuziphatha kwe-electron lapho ithintana nama-ion akha usawoti oncibilikisiwe.

Nakuba ucwaningo lungaphenduli yonke imibuzo, lunikeza isiqalo esibalulekile sophenyo olwengeziwe ekusebenzisaneni phakathi kwama-electron nosawoti oncibilikisiwe. Abacwaningi bakholelwa nokuthi izinhlobo ezintathu ezikhonjiwe ezakhiwe ama-electron esikhathini esifushane zingase zisabele ukuze zenze eziyinkimbinkimbi kakhulu esikhathini eside.

Lolu cwaningo, olunesihloko esithi “Ingabe Usawoti Oncibilikisiwe Osezingeni Eliphezulu Uyasebenza Ngama-Electron Engeziwe? Indaba ye-ZnCl2,” yashicilelwa ku-Journal of Physical Chemistry B. Yakhethwa njenge-ACS Editors' Choice, ebonisa amandla ayo okuthakazelisa umphakathi kabanzi.

Lolu cwaningo lwenziwe njengengxenye ye-DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Centre (MSEE EFRC) eholwa yi-Brookhaven National Laboratory. Ithimba labacwaningi lihlela ukuqhubeka nokuphenya imiphumela yemisebe kwezinye izinhlelo zikasawoti. Ucwaningo lwabo lwekhompiyutha lwenziwa ezikhungweni zabasebenzisi be-DOE, okuhlanganisa i-Compute and Data Environment for Science e-Oak Ridge National Laboratory kanye ne-National Energy Research Scientific Computing Centre e-Lawrence Berkeley National Laboratory.

Ukuqonda indlela ama-electron asebenza ngayo kusawoti oncibilikisiwe kubalulekile ekuthuthukisweni kweziphehlisi zikasawoti ezincibilikisiwe. Kuyasiza ukuqinisekisa ukuphepha nokusebenza kahle kwalezi ziphehlisi, ezithathwa njengendlela ethembisayo yokukhiqiza amandla enuzi esikhathini esizayo.

