Ukuhlaziywa Okusha Kwe-Mars Gravity Kusekela Ukuba Khona Kolwandle Lwasendulo

Ucwaningo lwakamuva oluholwa uProfesa Jaroslav Klokočník we-Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences lusebenzise indlela entsha yokuhlaziya amandla adonsela phansi e-Mars ukuze kunikeze ubufakazi obengeziwe bokuba khona kwe-paleo-ocean esenyakatho yeMartian. Ucwaningo, olushicilelwe kumagazini i-Icarus, lunwebeka ezindleleni zangaphambilini futhi lunikeza ukuqonda okunemininingwane yobubanzi bolwandle lwasendulo.

Okutholwe yilolu cwaningo kunemithelela ebalulekile ekusesheni kwamanzi ku-Mars kanye nethuba lokuphila okudlule noma kwamanje emhlabeni. Abacwaningi baphawula ukuthi le ndlela yokuhlaziya amandla adonsela phansi ingasetshenziswa emikhakheni eyahlukene efana ne-geology, geophysics, hydrology, kanye ne-glaciology, ihlinzeka ngemininingwane ebalulekile emzimbeni wasezulwini.

Indlela evamile yokwenza imephu yendawo yeplanethi esekelwe ekudidanisweni kwamandla adonsela phansi iyodwa yadlulwa ababhali, abethula inqubo entsha ehlaziya izici zamandla adonsela phansi abalwe kusukela ezilinganisweni ze-gravity anomaly. Lezi zici zamandla adonsela phansi zinikeza izici zezibalo zamandla adonsela phansi asetshenziswa izici ezihlukene zendawo ku-Mars, njengezintaba nemisele.

Ukuze basekele ukuhlaziya kwabo, abacwaningi basebenzise idatha ye-topographic etholwe ensimbini ye-Mars Orbital Laser Altimeter ku-Mars Global Surveyor yeNASA. Ithuluzi lenze imephu yeplanethi iminyaka engu-4 ½, linikeza ulwazi olubalulekile lokuqonda indawo ye-Martian.

Umsebenzi wangaphambilini kaSolwazi u-Klokočník uphinde wasebenzisa le nqubo yokuhlaziya amandla adonsela phansi ukuze kuqinisekiswe ukuba khona kwama-paleolake nezinhlelo ze-paleoriver ngaphansi kwezihlabathi zaseSahara Emhlabeni. Le ndlela iye yasetshenziswa futhi ekuqhathaniseni izici zejografi yoMhlaba nalezo zeVenus, isiza ekuqondeni kwethu izindikimba ezihlukahlukene zasemkhathini.

Le ndlela entsha yokuhlaziya amandla adonsela phansi ibonisa amandla okuhlola nokuqonda okwengeziwe kwe-Mars nomlando wayo wokuma komhlaba. Kuyisinyathelo esibalulekile esiya phambili ekwembuleni izimfihlakalo zesikhathi esedlule seplanethi yethu engumakhelwane kanye nokuba nokwenzeka kwezilwandle zasendulo.

