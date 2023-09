Indlela Entsha Isekela Ukuba Khona Kolwandle Lwasendulo ku-Mars

Ucwaningo lwakamuva luye lwasebenzisa indlela entsha yokuhlaziya amandla adonsela phansi e-Mars, lunikeza ubufakazi obengeziwe bokuthi le planethi yake yaba nolwandle olukhulu olusenyakatho. Iholwa nguSolwazi Jaroslav Klokočník ovela ku-Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, ucwaningo luchaza ububanzi be-Martian paleo-ocean ngokuningiliziwe.

Ishicilelwe kumagazini i-Icarus, lolu cwaningo lugqamisa ukusetshenziswa kwendlela yamandla adonsela phansi ukuze kutholwe ukuba khona kwamanzi ku-Mars. Le ndlela iye yaba yimpumelelo phambilini ekuhlonzeni izindawo ezinamanzi eMhlabeni, njengogu logu lwechibi lakudala enyakatho ye-Afrika. Ngokuhlaziya izici zamandla adonsela phansi e-Mars, ososayensi bathola ukuqonda kangcono izici ze-geological kanye ne-hydrological yeplanethi.

Abacwaningi basebenzise inqubo eyakhiwe yi-Klokočník, ebandakanya ukuhlaziya izici zamandla adonsela phansi ezibalwe kusukela kuzilinganiso ze-gravity anomaly. Izici zamandla adonsela phansi ziyimikhiqizo yezibalo ebonisa ukuphazamiseka kwamandla adonsela phansi omzimba weplanethi. Ngaphezu kwalokho, basebenzise idatha ye-topographic ethathwe i-Mars Global Surveyor yeNASA.

Le ndlela entsha ithuthuka kakhulu ezindleleni zangaphambilini zokwenza imephu yendawo engaphezulu ngokusekelwe kokudidayo kwamandla adonsela phansi. Ngokuhlanganisa idatha ye-topographic, ososayensi bangathola ukuqonda okuphelele okwengeziwe kwe-Martian geology kanye ne-geophysics.

Imithelela yalolu cwaningo idlulela ngale kwe-Mars, njengoba indlela yezingxenye zamandla adonsela phansi iye yasetshenziswa nakwezinye izindikimba zasemkhathini. Ocwaningweni oluhlukile olushicilelwe kwethi Imibiko Yesayensi, indlela yasetshenziswa ukuze kuqhathaniswe izici zendawo yoMhlaba nalezo zeVenus.

Okutholwe kulolu cwaningo kunomthelela olwazini lwethu lomlando we-geological Mars futhi kunikeze eminye imikhondo mayelana namandla okuphila emhlabeni. Ukuqonda ukuba khona kwezilwandle zasendulo ku-Mars kuyisinyathelo esibalulekile sokwembula ukuthi kungenzeka kanjani izinhlobo zokuphila ezidlule noma zamanje.

Izincazelo:

I-Gravity anomalies: Izindawo zamandla adonsela phansi ahlukahlukene asetshenziswa izici ezingaphezulu zomzimba weplanethi.

Izici zamandla adonsela phansi: Imikhiqizo yezibalo ebonisa ukuphazamiseka kwamandla adonsela phansi omzimba weplanethi.

Idatha ye-Topographic: Ulwazi mayelana nokuma nokuphakama komhlaba weplanethi noma enye indikimba yasezulwini.

Imithombo:

- Ucwaningo olushicilelwe kujenali i-Icarus, exhumene ne-American Astronomical Society's Division for Planetary Sciences.

- Ucwaningo olushicilelwe ku-Scientific Reports.

– Jaroslav Klokočník – USolwazi Emeritus e-Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences.

– Gunther Kletetschka – UProfesa Wocwaningo Oludidiyelwe eNyuvesi yase-Alaska Fairbanks Geophysical Institute futhi exhumene ne-Charles University e-Czech Republic.