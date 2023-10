Imodeli Entsha Yokumelelwa Okuthuthukisiwe Kwekhabhoni Emnyama Kumamodeli Wesimo Sezulu Womhlaba

Abacwaningi bahlonze ukushiyeka ekumeleleni ikhabhoni emnyama (BC), ingxenye enkulu yama-aerosols asemkhathini, kumamodeli wamanje wesimo sezulu somhlaba wonke (GCMs). Ucwaningo lwakamuva olwenziwe ngu-Chen et al. ihlola izici ze-microphysical kanye ne-optical ze-BC ezinethonya emiphumeleni yayo yokukhipha imisebe, futhi iphakamisa imodeli yokubona ye-aerosol ethuthukisiwe ukuze kubhekwane nalokhu kusilela.

I-BC yaziwa ngamakhono ayo okumunca ukukhanya aqinile kanye negalelo layo ekufudumaleni kwesimo sezulu. Kodwa-ke, ukusebenza kahle kokumuncwa kanye nemiphumela yokufudumala kwembulunga yonke kwama-aerosol kutholwe njengokulinganiswa ngokweqile kuma-GCM ngenxa yokumelwa okunganele kwezimo eziyinkimbinkimbi zokuhlanganisa ze-BC.

U-Chen et al. kuhlaziywe ukubonwa kwemithombo eminingi yokusabalalisa usayizi wezinhlayiyana kanye nesimo sokuxuba ukuze kuhlonzwe izici ezibalulekile ze-BC ezithinta kakhulu imiphumela yayo yokukhipha imisebe. Babe sebethuthukisa imodeli ye-aerosol optical ethuthukisiwe elandisa kangcono lezi zakhiwo ngokusekelwe kokuphawuliwe. Le modeli ethuthukisiwe yabe isisetshenziswa ku-GCM.

Abacwaningi bahlola ukusebenza kwemodeli entsha besebenzisa ukubhekwa kwensimu. Imiphumela yabonisa ukuthi ukumuncwa okubikezelwe kwe-BC okuvela ezenzweni ezithuthukisiwe kuhambisana kakhulu nokubhekwa komhlaba wonke kwe-BC. Lokhu kwabalelwa ekuqaguleni okunembe kakhudlwana kwezakhiwo ze-microphysical ezihlobene ne-BC nezixutshwayo.

Ngaphezu kwalokho, abacwaningi bathola ukuthi ukumelwa okuthuthukisiwe kwe-BC kuholele ekwehliseni ukuphoqelelwa kwayo kwemisebe kanye nemiphumela yesimo sezulu ngamaphesenti angama-24. Lokhu kugqamisa ukubaluleka kokumela ngokunembile i-BC kuma-GCM ukuze uthole ukuqagela okuthembekile kwesimo sezulu.

Lolu cwaningo, olunesihloko esithi “An aerosol optical module with observation-constrained black carbon properties for global climate model,” lwanyatheliswa kuyi-Journal of Advances in Modelling Earth Systems.

Ekugcineni, u-Chen et al. basungule imodeli ethuthukisiwe yokumela i-BC kuma-GCM, ibhekana nokushoda kwezakhiwo ze-microphysical ne-optical ze-BC. Imiphumela ibonisa ukuthi lokhu kumelwa okuthuthukisiwe kuholela esivumelwaneni esingcono nokubhekwa komhlaba wonke kanye nokwehliswa kwemiphumela yesimo sezulu sase-BC. Lolu cwaningo lunomthelela ekuqondeni kwethu iqhaza le-BC ekuguqukeni kwesimo sezulu futhi lunikeza ithuluzi elibalulekile lokuthuthukisa ukuqagela kwesimo sezulu.

