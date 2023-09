Ososayensi Bakha Inkomba Ephelele Yamangqamuzana Omuntu

By

Ocwaningweni olubalulekile, ososayensi abavela e-Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences baye benza inkomba ephelele yamangqamuzana omuntu, okunikeza ukukhanya okusha ngokukhula nokusabalala kwamangqamuzana. Liholwa uDkt. Ian Hatton, ithimba labacwaningi lenze imephu yosayizi nobuningi bamaqembu amaseli ahlukene angaphezu kuka-1200 kuzo zonke izinhlelo zezicubu ezingu-60 kubantu abathathu abayireferensi.

Lolu cwaningo lugxile ekubaluleni izici ze-morphological zezinhlobo zamaseli ezaziwayo, esikhundleni sokuphrofayli ngamangqamuzana. Ithimba lihlanganise amashumi eminyaka ocwaningo lwe-histological kanye ne-anatomical ukuze lisungule uhlaka lokuhlaziya kwabo. Bathole ubudlelwano obuseduze nokuphambene phakathi kosayizi weseli nokuchichima, okuphakamisa ukuhwebelana phakathi kwalokhu okuguquguqukayo okubili. Njengoba amangqamuzana eba makhulu, amanani awo ancipha ngokulinganayo, okuqinisekisa ibhalansi ku-biomass yomzimba.

Ngaphezu kwalokho, abacwaningi bathola ukuthi ukuhlukahluka kosayizi weseli kuhlala kungashintshile kuzo zonke izinhlobo zamaseli, okubonisa izindlela ezisebenza endaweni yonke ezilawula usayizi weseli. Lokhu okutholakele kungaba nomthelela omkhulu ekuqondeni izinqubo zokuthuthuka, umdlavuza, ukuzalwa kabusha, nokuguga.

Inkomba yeseli ebanzi isebenza njengereferensi ebalulekile yezazi zebhayoloji, enikeza umongo wezifundo zamangqamuzana. Ukwamukelwa kwayo okusabalele kungaba nomthelela omuhle ekuthuthukisweni kwezidakamizwa, ukuhlonza izifo, kanye nokumodela kokuqhubeka kwezifo. UDkt. Hatton ubona ngeso lengqondo lolu cwaningo njengesisekelo sokusungulwa kwe-atlas yamangqamuzana omuntu enokulungiswa kwamangqamuzana.

Ithimba locwaningo lenze idatha yalo ebanzi yafinyeleleka ngethuluzi le-inthanethi elisebenzisanayo, okuvumela abasebenzisi ukuthi bahlole amapharamitha amaseli kuzo zonke izicubu nezinhlobo zamaseli.

Imithombo:

– IMax Planck Institute for Mathematics in the Sciences

- Isiteshi se-India Today