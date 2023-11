I-Rendezvous Ezayo: I-Lucy Spacecraft Isondela e-Dinkinesh e-Asteroid Belt

Umkhumbi-mkhathi uLucy weNASA usonqenqemeni lwengqophamlando ethokozisayo emsebenzini wawo. Ngemva kokudabula izigidi zamakhilomitha eminyakeni emibili edlule, uphenyo lwasemkhathini manje seluvaleka endaweni yalo yokuqala - i-Dinkinesh ebhandeni eliyinhloko le-asteroid. Lokhu kuhlangana kuwukulungiselela okubalulekile kokuhlola kukaLucy kwekusasa le-Jupiter's Trojan asteroids.

Ngo-12:54 pm ET ngoNovemba 1, uLucy uzofika eduze kakhulu ne-Dinkinesh, eza ebangeni elicishe libe ngamamayela angama-265 (amakhilomitha angama-425). Lesi senzakalo esiyingqopha-mlando siphawula okokuqala ngqa uLucy enikeza umbono onemininingwane wento ngaphambili eyayivele nje njengokufiphala okukude ngamalensi ezibonakude.

U-Lucy ubelokhu ebuka u-Dinkinesh ngeso lengqondo kusukela ngo-September 3. Ithimba lemishini muva nje lithumele umkhumbi-mkhathi isibuyekezo sokugcina solwazi, iphakethe ledatha eliqukethe ulwazi lwakamuva olumayelana nokuma okuhlobene komkhathi ne-asteroid. Ehlonyiswe ngale datha, uLucy uzozulazula ibanga elisele cishe elingamakhilomitha angu-800,000 ukuze afike endaweni eyisibhakabhaka.

Cishe ihora ngaphambi kokuba isondele kakhulu, uLucy uzosebenzisa uhlelo lwakhe lokulandela umkhondo ukuze aqaphe isimo sika-Dinkinesh. Ngaleso sikhathi, umkhumbi-mkhathi uzoba cishe ngamamayela angu-10,000 (amakhilomitha angu-16,000) ukusuka emkhathini wesibhakabhaka. Ngenxa yosayizi omncane ka-Dinkinesh, isistimu izokhiya ngokugcwele emkhathini wesibhakabhaka ngaphambi kokuba uLucy asondele eduze.

I-flyby ezayo izophinde isebenze njengovivinyo lokuqala lwesistimu yokulandelela ukuphela kukaLucy. Lolu hlelo oluzimele luklanyelwe ukukhomba ngokunembile futhi lugcine i-asteroid ngaphakathi kwendawo yokubuka yamathuluzi. Phakathi nemizuzu yokugcina eyisishiyagalombili ye-flyby, uLucy uzoqoqa idatha ebalulekile esebenzisa isithwebuli saso sombala ne-infrared spectrometer, ngokuhlanganyela eyaziwa ngokuthi ithuluzi le-L'Ralph.

UMark Effertz, unjiniyela omkhulu kaLucy e-Lockheed Martin Space, wachaza ukuthi njengoba uLucy engena endaweni enkulukazi, imiyalo yokusebenzisana ayinakwenzeka ngenxa yokubambezeleka okubalulekile kwemizuzu engaba ngu-30 yokuthi amasignali omsakazo ahambe phakathi komkhumbi-mkhathi noMhlaba. Ngakho-ke, konke ukubhekwa kwesayensi kuhlelwa kusengaphambili, okuqinisekisa ukuthi umkhumbi-mkhathi usebenza ngokuzenzakalelayo.

Following the flyby, Lucy will spend an additional hour imaging and tracking Dinkinesh before reorienting itself to reestablish communication with Earth. Throughout the next four days, Lucy’s high-resolution camera, L’LORRI, will continue capturing detailed images of the asteroid.

The Lucy mission, launched in October 2021, has a primary objective of studying the Trojan asteroids, a collection of rocky bodies that lead and follow Jupiter in its orbit around the Sun. Starting in 2027, Lucy will embark on its tour of the Trojan asteroids, beginning with Eurybates and its binary partner Queta, then Polymele and its binary partner Leucus, followed by Orus, and ultimately the binary pair Patroclus and Menoetius.

Njengombhalo oseceleni othokozisayo, u-Dinkinesh wengezwe ohlwini lukaLucy lwezinhloso ze-asteroid ekuqaleni konyaka ukuze asebenze njengendawo yokuhlola amathuluzi omkhumbi-mkhathi ngaphambi kokufika kwawo ohlelweni lwe-Jovian. I-asteroid yaqanjwa ngokusemthethweni ngokuthi i-Dinkinesh ngemuva kwesikhathi eside ingadalulwanga selokhu yatholakala ngo-1999. Igama layo, elisho ukuthi “uyamangalisa” ngesi-Amharic, ulimi lwase-Ethiopia, lihlonipha amathambo okhokho babantu abadume ngelika “Lucy. ”

Imibuzo Evame Ukubuzwa

What is the purpose of the Lucy spacecraft’s mission?

Umgomo womkhumbi-mkhathi uLucy ukufunda i-Trojan asteroids, iqoqo lezindikimba zasezulwini ezizungeza iLanga eduze kwe-Jupiter. Ngokuhlola la ma-asteroids, ososayensi bahlose ukuthola ulwazi ngomlando wokuqala wesimiso sonozungezilanga.

Ithini i-terminal tracking system ye-Lucy spacecraft?

Isistimu yokulandela umkhathi ye-Lucy iwuhlelo oluzimele oluklanyelwe ukuthola ngokunembile indawo ezungezile emkhathini elubhekayo nokuqinisekisa ukuthi luhlala endaweni yokubuka amathuluzi asemkhathini.

Yiziphi izisetshenziswa uLucy azisebenzisayo ukuze aqoqe idatha ngesikhathi sokundiza?

Phakathi namaflybys, uLucy usebenzisa ithuluzi le-L'Ralph, eliqukethe isithombe esinemibala kanye ne-infrared spectrometer. Lawa mathuluzi anika amandla umkhumbi-mkhathi ukuqoqa idatha ebalulekile mayelana nokwakheka nezici zama-asteroid ohlangana nawo.

Why was the asteroid Dinkinesh chosen as a target for Lucy?

U-Dinkinesh wakhethwa njengempokophelo yokuthi uLucy ahlole amathuluzi omkhumbi-mkhathi ngaphambi kokufika kwawo ohlelweni lwe-Jovian. Ukwengeza, i-Dinkinesh yaqanjwa ngokusemthethweni ngemfucuza kakhokho womuntu "uLucy" ukuze kuhlonishwe ukubaluleka kwayo ekuqondeni kwethu umlando wokuziphendukela kwemvelo.