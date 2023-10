I-NASA Izokwethula Uhlelo Lwezokuxhumana Lwe-Laser ku-International Space Station

By

I-NASA ilungiselela ukuthumela uhlelo lwe-laser lwezokuxhumana e-International Space Station (ISS) ngenyanga ezayo. Uhlelo, olwaziwa nge-ILLUMA-T, luzofakwa kumojula yangaphandle ye-ISS. Inhloso yawo ukukhombisa ukuxhumana kwe-laser yezinga eliphezulu ledatha kusukela esiteshini sasemkhathini kuya ku-NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), okuzobe sekudlulisele idatha emuva Emhlabeni.

I-LCRD, eyethulwe ngo-2021, okwamanje ithumela idatha eMhlabeni isuka ku-geosynchronous orbit ngenani elingu-1.2 Gbps. Njengesathelayithi edluliswayo, i-LCRD ivumela ohambweni lwasemkhathini ukuthi bathumele idatha yabo ngezixhumanisi ze-laser ku-relay, bese iyidlulisela eziteshini eziphansi eMhlabeni. Inhlanganisela ye-ILLUMA-T ne-LCRD izosungula uhlelo lokuqala lwe-NASA lwezindlela ezimbili zokudlulisa ukuxhumana nge-laser.

Ubuhle bezinhlelo ze-laser kunezindlela zokuxhumana zendabuko ukuthi zinikeza amanani aphezulu wedatha ngenkathi ilula futhi idinga amandla amancane. Lokhu kunenzuzo ikakhulukazi lapho uklama imikhumbi-mkhathi.

Umthwalo okhokhelwayo we-ILLUMA-T uphethwe i-Goddard Space Flight Center ye-NASA, ngokubambisana ne-Johnson Space Centre kanye ne-Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Ukwethulwa kohlelo lwezokuxhumana nge-laser kuhlelelwe umhla zi-5 kuNovemba, kumkhumbi-mkhathi we-SpaceX Dragon ovela esikhungweni se-NASA saseKennedy eFlorida.

Ngaphandle kwe-ILLUMA-T, umkhumbi-mkhathi we-Dragon uzophinde uphathe ezinye izivivinyo, i-hardware, kanye nempahla yezisebenzi ze-Expedition 70. Olunye ucwaningo olunjalo i-Atmospheric Waves Experiment (AWE), ezokala izici nokunyakaza kwamagagasi adonsela phansi emkhathini. I-AWE ihlose ukuthuthukisa ukuqonda kwethu ngomkhathi womhlaba, isimo sezulu, isimo sezulu, kanye nokuthuthukisa amasu okunciphisa imiphumela yesimo sezulu sasemkhathini.

Umthombo: NASA