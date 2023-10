Kwembula Amafu Angaqondakali KaJupiter

By

Ukuheha okungaqondakali kweplanethi i-Jupiter kuyaqhubeka nokuheha ososayensi nabathandi bomkhathi ngokufanayo. Muva nje, umkhankaso we-NASA we-Juno uveze isithombe esimangalisayo sezifunda ezisenyakatho yesikhondlakhondla segesi, okushiya ababukeli bemangele. Ngomhla ziyisi-7 kuMandulo, phakathi nendiza yayo engu-54, umkhumbi-mkhathi we-Juno wakwazi ukuthatha umbono ongavamile owaziwa ngokuthi i-Jet N7.

Isithombe sibonisa amafu amakhulu anesiyaluyalu neziphepho ezishwibekayo, ngokufana nje kufane nobuso besipoki eduze kwesinqamuli se-Jupiter - umugqa ohlukanisa imini nobusuku emhlabeni. Kunjengokungathi i-Halloween inqume ukuvakashela umdondoshiya wegesi ekuqaleni konyaka. Lezi zakhiwo ezisabisayo, ezithathwe kukhamera usosayensi wesakhamuzi u-Vladimir Tarasov ngenkathi i-Juno icishe ibe amamayela angu-2,400 ngaphezu kwe-Jupiter, iqalise umthelela othakazelisayo wengqondo owaziwa ngokuthi i-pareidolia. Iqanjwe ngokuthambekela kwababukeli ekuboneni amaphethini noma ubuso ezinhlakeni ezibonakala zenzakalweni, i-pareidolia sekuyisikhathi eside ihlaba umxhwele ososayensi namaciko ngokufanayo.

Nakuba lokhu kungase kubonakale kuyisenzakalo esiyingqayizivele, akukhona okokuqala i-NASA ithwebula isithombe salokho okubonakala kuwubuso endikimbeni yasezulwini. Ngo-1976, isithombe esidumile esithi “Face on Mars” sabangela ukuxokozela phakathi kwabathandi bomkhathi. Nokho, uphenyo olwalandela olwenziwa umkhumbi-mkhathi we-Viking 1 we-NASA lwembula ukuthi ubuso babumane nje buwumbono ongabonakali obangelwa izici zemvelo ze-geological of the Red Planet.

UJuno, uphenyo lwasemkhathini olumangalisayo lweNASA, luyaqhubeka nokuzungeza iJupiter futhi lwembule izimfihlakalo zayo. Yethulwe ngo-Agasti 2011, i-Juno ihlomele ukukala ukwakheka kwe-Jupiter, indawo yamandla adonsela phansi, indawo kazibuthe, kanye ne-polar magnetosphere. Umgomo wayo udlulela ekuphenyeni ukwakheka kweplanethi, okuhlanganisa nokuba khona komnyombo wamatshe. I-Juno iphinde ihlole izici zomkhathi ze-Jupiter ezifana nokuqukethwe kwamanzi, ukusatshalaliswa okukhulu, kanye nemimoya enamandla engafinyelela isivinini esingafika ku-620 km/h.

Njengoba siqhubeka simangala ngezithombe ezimangalisayo uJuno azinikezayo, sikhunjuzwa futhi ngezimangaliso ezinkulu zomhlaba wethu ezinazo. Ngokuhamba kwendiza ngakunye, izambulo zika-Juno zikhulisa ilukuluku lethu futhi zijulise ukuqonda kwethu isiqhwaga segesi esiyimpicabadala.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

Yini eyathathwa yi-NASA's Juno mission?

Umkhankaso we-NASA we-Juno uthwebule isithombe sezifunda ze-Jupiter ezisenyakatho ezaziwa nge-Jet N7, esinamafu aguquguqukayo kanye neziphepho ezifana nobuso besipoki.

Iyini i-pareidolia?

I-Pareidolia yinto engokwengqondo ebangela izibukeli ukuthi zibone ubuso noma amaphethini ezakhiweni ezingahleliwe.

Ingabe i-NASA ike yathwebula izithombe ezifanayo ngaphambilini?

Yebo, ngo-1976, i-NASA yathwebula isithombe esidumile esithi “Face on Mars”, kamuva esatholwa ukuthi siwukukhohlisa okubangelwa izici zemvelo zesayensi yokuma komhlaba kule planethi.

Uyini umgomo kaJuno?

I-Juno iwuphenyo lwasemkhathini lwe-NASA oluzungeza i-Jupiter. Ikala ukwakheka kwe-Jupiter, inkambu yamandla adonsela phansi, indawo kazibuthe, ne-polar magnetosphere, kuyilapho iphinde ifune imikhondo mayelana nokwakheka kweplanethi, izakhiwo zomkhathi, nokunye.