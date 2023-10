I-NASA's 16th Annual Von Braun Exploration Symposium Yokugxila Ekuthuthukisweni Kwesayensi Yezemkhathi Nokuhlola

By

I-NASA imema abamele abezindaba ukuthi bahambele iSimposium ye-16 Yonyaka ye-von Braun Space Exploration, ezoba kusukela ngoLwesithathu kuya kuLwesihlanu, Okthoba 25-27, eNyuvesi yase-Alabama e-Huntsville. Indikimba yalo nyaka ithi “Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond,” futhi uchungechunge luzohlanganisa izikhulumi ezivela kuhulumeni, izimboni, nezifundiswa ezizoxoxa ngentuthuko yakamuva, amathuba esikhathi esizayo, nezinselelo zesayensi yasemkhathini nokuhlola.

Phakathi kwabahlanganyeli be-NASA, u-Administrator Bill Nelson uzonikeza amazwi ngesikhathi sesidlo sasemini semiklomelo ngo-Okthoba 25. Isidlo sasemini sizohlanganisa nengxoxo ngezinhlelo zokuhlalisa abantu. Abezindaba abanentshisekelo yokukhuluma no-Administrator Nelson bangaxhumana no-Jackie McGuinness kokuthi [i-imeyili ivikelwe]. Amalungu emidiya anentshisekelo yokuthamela uchungechunge kufanele athinte uMqondisi Omkhulu we-American Astronautical Society u-Jim Way kokuthi [i-imeyili ivikelwe] noma ku-703-866-0021 ukuze bathole imininingwane.

Umcimbi uzoqala ngamazwi okuvula kaJoseph Pelfrey, umqondisi osabambile we-NASA's Marshall Space Flight Center, ozophinde aphathe iphaneli ye-Artemis ngoLwesithathu ekuseni. Ezinye izikhulumi ezivela eMarshall Space Flight Center zifaka uShane Canerday, unjiniyela we-aerospace; John Honeycutt, umphathi we-Space Launch Systems Programme; U-Dayna Ise, isekela lomphathi weHhovisi Lesayensi Nobuchwepheshe; UMallory James, unjiniyela wasemkhathini; Mary Beth Koelbl, umqondisi Wophiko Lobunjiniyela Bobunjiniyela; UJason Turpin, umholi omkhulu wezobuchwepheshe wePropulsion; kanye no-Lisa Watson-Morgan, umphathi woHlelo Lohlelo Lokuhlaliswa Kwabantu.

Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nochungechunge nohlelo olugcwele, sicela uvakashele ku-astronautical.org/events/vbs.

Imithombo: NASA PR Newswire