Usomkhathi uFrank Rubio Uzimisele Ukubuyela Emhlabeni Ngemva Kwemishini Yemkhathi Ephula Irekhodi

Usonkanyezi weNASA uFrank Rubio, ophethe irekhodi laseMelika isikhathi eside esiqhubekayo esichithwa emkhathini, uzobuyela eMhlabeni ngoSepthemba 27, ephothula umsebenzi owathatha isikhathi esingaphezu konyaka e-International Space Station (ISS). URubio, kanye nama-cosmonauts amabili aseRussia, u-Sergey Prokopyev no-Dmitri Petelin, ekuqaleni babevaleleke emzileni ophansi we-Earth ngenxa yokuvuza okupholile endleleni ababeyihlelele ukuya ekhaya, i-capsule ye-Soyuz eyama esiteshini sasemkhathini, ngoDisemba 2022.

Ukubhekana nalolu daba, i-NASA kanye nesikhungo sasemkhathini saseRussia i-Roscosmos banwebe uhambo lwabasebenzi ngezinyanga eziyisithupha ezengeziwe. Banqume ukuthi i-capsule evuzayo yayingafanele ukuletha abasebenzi ekhaya, njengoba ibeka engcupheni yokushisa ngokweqile ngesikhathi sokungena kabusha emkhathini woMhlaba. Ngenxa yalokhu, abasebenzi bazobuyela eMhlabeni endaweni ye-Soyuz capsule ethunyelwe ingenalutho.

Kuwo wonke umsebenzi wakhe wesikhala owandisiwe, uRubio wayehlala exhumana nomndeni wakhe futhi wathembela kubasebenzi bakhe ukuze bamsekele. Ugcizelele ukubaluleka kokuthola ukulingana phakathi komsebenzi nokuphumula ukuze alondoloze impilo yakhe engokwengqondo. Umsebenzi kaRubio, owahlanganisa izinsuku ezingama-371 zilandelana emkhathini, wephule irekhodi langaphambilini lase-US elabekwa usomkhathi uMark Vande Hei ngo-2021.

Naphezu kwempi eqhubekayo yaseRussia-Ukraine kanye nokungezwani kwezwe, i-NASA ne-Roscosmos baqhubekile nemizamo yabo yokubambisana e-ISS. Iqembu lazithatha kahle izindaba zomsebenzi walo owandisiwe, futhi umphathi wohlelo lwesiteshi sasemkhathini seNASA, uJoel Montalbano, wakhuluma ngokuncokola ukuthi kungenzeka ukundiza ngo-ayisikhilimu njengomvuzo.

URubio, ongudokotela, wazwakalisa ukuthi wayengeke amukele ukuthunywa ukuba wayazi ukuthi kwakuzomgcina ekude nomndeni wakhe isikhathi esingaphezu konyaka. Nokho, wasisebenzisa ngokugcwele isikhathi sakhe emkhathini ngokwenza ucwaningo ngezinto ezivuthayo, ukubamba iqhaza ezifundweni zezempilo yabantu, nokunaka utamatisi wasemkhathini njengengxenye yocwaningo lwakhe lwesayensi aluthandayo.

Ukufakazela ukuhamba kukaRubio esiteshini sasemkhathini, ababukeli bangashuna i-NASA TV kuwebhusayithi yale nhlangano ngoSepthemba 27. Umkhumbi uhlelelwe ukuthi usuke echwebeni lawo lesiteshi sasemkhathini ngo-3:51 am ET, lapho ukufikela kuzofika kuqala ngo-6 am ET. .

Imithombo: NASA, Mashable