Umthetho Wemvelo Omusha Wendawo Yonke: Ukuziphendukela Kwemvelo Kusebenza Kuwo Wonke Amasistimu Ayinkimbinkimbi

By

Iqembu lososayensi nezazi zefilosofi lethule umqondo oyisisekelo eliwubiza ngokuthi “umthetho wemvelo ongekho.” Bagomela ngokuthi ukuziphendukela kwemvelo akugcini nje ngokuphila kwezinto eziphilayo kodwa kuyinqubo eyisisekelo esebenza kuzo zonke izimiso eziyinkimbinkimbi endaweni yonke, kusukela ezintweni ezisemkhathini kuya ezakhiweni zama-athomu. Ithimba liphakamisa “Umthetho Wokwandisa Ulwazi Olusebenzayo,” othi noma iyiphi isistimu, ephilayo noma engaphili, izoguquka uma ukulungiselelwa okuhlukile kukhethwa ngokusekelwe ekusebenzeni.

Abacwaningi bahlonza izici ezintathu ezichazayo zezinhlelo eziguqukayo: ukuphindaphindeka kwezingxenye, ukuhlukahluka kokuhlelwa, nokukhethwa komsebenzi. Baphakamisa ukuthi lezi zici zijwayelekile kumasistimu aguqukayo ayinkimbinkimbi emikhakheni ehlukene.

Ukhiye walo mthetho wendawo yonke wemvelo usemcabangweni "wokukhetha umsebenzi." Abacwaningi banwebeka phezu kwethiyori ka-Darwin yokukhethwa kwemvelo, bahlukanisa umsebenzi ngezinhlobo ezintathu ezihlukene: ukuzinza, ukuphikelela okunamandla, kanye nobusha. Umsebenzi awusakhawulelwe ezicini zokusinda, kodwa uhlanganisa izici ezinikela ebukhoneni obuqhubekayo besistimu, ukuhlukahluka, nokuba yinkimbinkimbi.

Ucwaningo lubonisa le thiyori ngezibonelo ezisuka kokubili ezimweni zebhayoloji nezingezona ezebhayoloji. Igqamisa uhambo lokuziphendukela kwemvelo lokuphila eMhlabeni, kusukela ekuveleni kwe-photosynthesis kuya ekuthuthukisweni kokuziphatha okuyinkimbinkimbi. Nokho, umqondo wokuziphendukela kwemvelo udlulela ngalé kwezinto eziphilayo. Umbuso wezimbiwa, isibonelo, ukhombisa indlela yawo yokuziphendukela kwemvelo, lapho ukucushwa kwamaminerali alula kuye kwadala ukuba yinkimbinkimbi ngokuya ngokuhamba kwesikhathi.

Ngaphezu kwalokho, izinkanyezi ngokwazo zimelela isimangaliso sokuziphendukela kwemvelo ngokwakha izakhi ezisindayo, ezinomthelela ekwahlukeni kwamakhemikhali asendaweni yonke nokuba yinkimbinkimbi.

Ucwaningo lugcizelela ukuthi ukuziphendukela kwemvelo kukaDarwin kuyindaba ekhethekile ngaphakathi kwalesi simo semvelo esibanzi. Iphakamisa ukuthi imigomo eqhuba ukwehlukahlukana kwempilo eMhlabeni iyasebenza nasezinhlelweni ezingaphili.

Lolu cwaningo, olushicilelwe ku-Proceedings of the National Academy of Sciences, luwumzamo wokusebenzisana ohlanganisa ososayensi bemikhakha eyahlukene. Ngokubona ukuthambekela kwendawo yonke yezinhlelo eziyinkimbinkimbi zokukhiqiza izinto ezintsha, ukuzinza, nokuphikelela okuguquguqukayo, lolu cwaningo luchaza kabusha ukuqonda kwethu ukuziphendukela kwemvelo njengesici esingokwemvelo somkhathi wethu oguquguqukayo njalo.

Imithombo:

- Izinqubo zeNational Academy of Sciences