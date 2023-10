I-Roman Space Telescope yeNASA izokwenza izinguquko ekuhloleni i-Milky Way

By

I-NASA ezayo uNancy Grace Roman Space Telescope izohlinzeka ngemibono engakaze ibonwe emnyombweni womthala i-Milky Way. Ihlelelwe ukwethulwa ngo-2027, le nhloso izosebenzisa indlela ye-microlensing ukuze kubonwe amakhulu ezigidi zezinkanyezi, okungase kuholele ekutholweni okudabukisayo kusayensi yezinkanyezi yesizinda sesikhathi.

Shintshanisa izingcaphuno: Injongo ihlose ukuqapha izinkanyezi ukuze zikwazi ukulandisa, okubonisa ukuba khona kwamaplanethi, izinkanyezi ezikude, izinto ezineqhwa emaphethelweni esimiso sonozungezilanga, kanye nezimbobo ezimnyama ezingazodwa kanye nezinye izenzakalo ze-cosmic. Ngokubona kwayo, i-Roman Space Telescope kulindeleke ukuthi iqophe umlando omusha wokuhlonza i-exoplanet eyaziwa kakhulu, iveze umbono wendawo ehlukile yomthala engaba ikhaya lemihlaba engaziwa.

I-astronomy yesizinda sesikhathi igxile ekutadisheni ukuthi umkhathi uguquka kanjani ngokuhamba kwesikhathi, futhi ukuqapha kwesibhakabhaka kwesikhathi eside kwamaRoma kuzoba nomthelela omkhulu kulo mkhakha. Isibonakude sizojoyina inethiwekhi yezindawo zokubuka izinto emhlabeni wonke, ngokuhlanganyela sithwebula futhi sihlaziye izinguquko ku-cosmos. I-Galactic Bulge Time-Domain Survey, eyenziwa u-Roman, izohlola ngokukhethekile i-Milky Way, isebenzisa amandla ayo e-infrared ukuze ingene kumafu othuli avimbela ukubuka kwendawo emaphakathi yomthala.

I-Roman Space Telescope izohlonyiswa ngesihlungi esisha esiseduze ne-infrared esivumela indawo yokubuka ikwazi ukubona ubude bamaza okukhanya. Lokhu kuthuthukiswa kwandisa ububanzi bemibuzo ye-cosmic engakwazi ukubhekana ne-telescope, kusukela onqenqemeni lwesimiso sethu sonozungezilanga kuya emachosheni akude kakhulu omkhathi.

Enye yezindlela eziyinhloko ezisetshenziswa i-Roman Space Telescope i-microlensing. Lokhu kwenzeka lapho into iqondana kahle nenkanyezi engemuva, okubangela ukukhanya okuvela enkanyezini ukuthi igobe izungeze into. Le micimbi ye-microlensing idala ama-spikes esikhashana ekukhanyeni kwenkanyezi, okubonisa ukuba khona kwento engenelelayo. Ngokuqapha izenzakalo ezinjalo phakathi nendawo ye-Milky Way, izazi zezinkanyezi zingakwazi ukubona izinto ezingabonakali njengamaplanethi, ngisho noma zingakwazi ukuzibona ngokuqondile.

Uhlelo lwenhlolovo lubandakanya ukuthwebula izithombe njalo emizuzwini eyi-15 cishe izinyanga ezimbili, kuphinda inqubo izikhathi eziyisithupha emsebenzini oyinhloko weminyaka emihlanu yesibonakude. Lo mkhankaso obanzi wokubheka kulindeleke ukuthi wembule amaplanethi amasha endaweni engakacaciswanga ngaphakathi komthala wethu.

Ngobuchwepheshe bayo obuphambili kanye namasu okuhlola abanzi, i-Roman Space Telescope isilungele ukuguqula ukuqonda kwethu i-Milky Way futhi ithuthukise kakhulu ulwazi lwethu ngendawo yonke ngaphesheya.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

1. Kuyini i-microlensing?

I-Microlensing isenzakalo esenzeka lapho into, njengenkanyezi noma iplanethi, ifika ekuqondaneni nenkanyezi engemuva, okubangela ukukhanya okuvela kunkanyezi engemuva ukugoba ezungeze into engenelelayo. Lokhu kudala ukukhanya kwesikhashana kokukhanya kwenkanyezi engemuva, okubonisa ukuba khona kwento engenelelayo.

2. I-Roman Space Telescope izoyisebenzisa kanjani i-microlensing?

I-Roman Space Telescope izosebenzisa i-microlensing ukuze ibheke inkaba yomthala i-Milky Way. Ngokuqapha ukushintshashintsha kokukhanya kwezinkanyezi ezingemuva, isibonakude singabona ukuba khona kwezinto ezingabonwa, njengamaplanethi nezimbobo ezimnyama ezisemoyeni womthala.

3. Yini i-time-domain astronomy?

I-Time-domain astronomy igatsha le-astronomy eligxile ekutadisheni ukuthi izinto zasemkhathini kanye nezimo zishintsha kanjani ngokuhamba kwesikhathi. Ngokubuka nokuhlaziya lezi zinguquko, ososayensi bangathola ukuqonda ngezinqubo kanye namandla okuguquguquka kwendawo yonke.

4. Iyini i-Galactic Bulge Time-Domain Survey?

I-Galactic Bulge Time-Domain Survey iwumkhankaso othile wokubheka owenziwe yi-Roman Space Telescope. Ihlose ukutadisha inkaba yomthala i-Milky Way kusetshenziswa umbono we-infrared yesibonakude, okuvumela ososayensi ukuba babone ngamafu othuli avame ukusitha lesi sifunda. Lolu cwaningo luzohlinzeka ngedatha ebalulekile mayelana nokuguquguquka nezici zesifunda esimaphakathi somthala.

5. Kwethulwa nini i-Roman Space Telescope?

Ukwethulwa kwe-Roman Space Telescope kuhlelelwe unyaka ka-2027. Uma sesisetshenzisiwe, isibonakude sizoqala umsebenzi wayo oyinhloko weminyaka emihlanu, lapho sizoguqula ukuqonda kwethu i-Milky Way futhi senze igalelo elibalulekile emkhakheni wesayensi yezinkanyezi.