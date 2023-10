Ubukhazikhazi Bokufiphala Kwenyanga: Umbukwane Wasezulwini

By

Ingabe usukulungele ukuboniswa okumangalisayo kobuhle basezulwini? Zibambeni njengokufiphala kwenyanga okuyingxenye, okwaziwa ngokuthi u-Chandra grahan, kuhlobisa isibhakabhaka ngoMgqibelo, Okthoba 28, futhi kuqhubeke kuze kube yiSonto, Okthoba 29. Lesi senzakalo esingavamile senzeka lapho uMhlaba uzibeka phakathi kweLanga elikhazimulayo neNyanga ekhangayo, usakaza ithunzi phezu kwenyanga, okwenza umbukwane omangalisayo oheha ababuka isibhakabhaka emhlabeni wonke.

Cabanga ngalokhu: Umhlaba uyindilinga enkulukazi, iLanga elikhazimulayo, kanye neNyanga njenge-orb ekhazimulayo. Njengoba uMhlaba ushibilika endleleni yenyanga, isithunzi sawo sithinta kahle iNyanga, kancane kancane sifihla ukukhanya kwayo, okuholela ekunyamaleni okungokoqobo noma ukuguqulwa okukhangayo kwemibala.

Kunezinhlobo ezimbili zokufiphala kwenyanga ezithakatha izibukeli:

1. Ingqikithi Yokusitheka Kwenyanga: Phakathi nokusitheka okuphelele kwenyanga, uMhlaba ugone ngokugcwele iNyanga, uyigubungele ngobumnyama obumangalisayo. Lokhu kuhlangana okungajwayelekile kuvame ukunikeza indawo yenyanga umbala obomvu noma oyithusi. Njengoba ukukhanya kwelanga kushintshana emkhathini woMhlaba, amaza amaza amafushane ayahlakazeka, futhi imibala emide ebomvu idlula ngomusa, igone iNyanga nge-tint yayo ekhangayo. Lokhu kubukeka okumangazayo sekuvame ukwaziwa ngokuthi "inyanga yegazi."

2. Ukufiphala Kwenyanga Ngokwengxenye: Ekusithekeni kwenyanga ngokwengxenye, ingxenye kuphela yeNyanga ezinikela ethunzini loMhlaba. Kungase kufane nokulunywa okukhishwe endaweni yesibhakabhaka noma kwembule ingxenye emnyama ekhangayo, okwengeza ilukuluku kusibonisi senyanga.

Uma sihlolisisa imininingwane, ukusitheka kwenyanga okujabulisayo kwango-2023 kuzoqala ngoMgqibelo, ngo-October 28, futhi kuqhubeke kuze kube ngeSonto, ngo-October 29. E-India, ukusitheka kwelanga kulindeleke ukuba kuqale cishe ngo-11:31 PM ngoMgqibelo futhi ugcine ihora elingu-1 nemizuzu engu-19 ngendlela emangalisayo, kusukela ngo-1:05 AM kuya ku-2:24 AM ngeSonto. Phakathi nokuphakama kwayo cishe ngo-1:05 AM, iNyanga izozwa ingxenye ejulile, enethunzi yomthunzi woMhlaba, eyaziwa ngokuthi i-umbra, evala ngobuciko ingxenye yendawo yayo ekhangayo.

Ubukhazikhazi balesi senzakalo sasezulwini ngeke buhlobise iNdiya kuphela kodwa nezifunda ezihlukahlukene kulo lonke elaseMpumalanga Nenkabazwe, kuhlanganise ne-Afrika, iYurophu, i-Asia, nezingxenye ezithile ze-Australia. Nakuba izibukeli ezivela emazweni aseMelika zingase ziphuthelwe yilo mcimbi ohehayo, izingxenye ezithile zaseBrazil zizothola ithuba lokubona lo mlingo njengoba iNyanga iphuma kahle emkhathizwe.

FAQ:

Umbuzo: Kuyini ukusitheka kwenyanga?

IMPENDULO: Ukusitheka kwenyanga kwenzeka lapho Umhlaba uziqondanisa phakathi kweLanga neNyanga, uphonsa isithunzi sawo phezu kwenyanga.

Q: Kwenzeka kanjani ukufiphala kwenyanga okuphelele?

IMPENDULO: Phakathi nokusitheka kwenyanga okuphelele, Umhlaba uyimboza ngokugcwele iNyanga, okubangela ukubukeka kwayo okubomvu noma okukhopha ngenxa yokukhanya kwelanga okuhlungiwe okudlula emkhathini woMhlaba.

Q: Kuyini ukusitheka kwenyanga ngokwengxenye?

IMPENDULO: Ekusithekeni kwenyanga okuyingxenye, ingxenye kuphela yeNyanga embozwe umthunzi womhlaba, okuholela ekubukekeni okuthakazelisayo okufana nokuluma noma ingxenye emnyama.

Q: Kuzokwenzeka nini ukusitheka kwenyanga ngokwengxenye ngo-2023?

IMP: Ukusitheka kwenyanga ngokwengxenye kuzokwenzeka ngoMgqibelo, Okthoba 28, futhi kuqhubeke kuze kube yiSonto, Okthoba 29.

Umbuzo: Ingabe ukusitheka kwenyanga kuzobonakala eNdiya?

IMPENDULO: Yebo, ukusitheka kwenyanga kuzobonakala kuzo zonke izingxenye zaseNdiya, kanye nasezifundeni zaseMpumalanga Nenkabazwe njenge-Afrika, iYurophu, i-Asia, nezinye izindawo zase-Australia.

