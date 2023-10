I-Space Age Ishiya Uphawu Lwayo Emkhathini Womhlaba

By

Ucwaningo lwakamuva olushicilelwe kuyi-Proceedings of the National Academy of Sciences luveza ukuthi i-Space Age inomthelela emkhathini woMhlaba. Abacwaningi bathole amanani abalulekile ensimbi kuma-aerosol emkhathini, cishe ngenxa yokwanda kwenani lemikhumbi-mkhathi nokwethulwa kweziphuphutheki nezibuyayo. Lokhu kuba khona kwensimbi kushintsha amakhemikhali asemoyeni, okungase kuthinte ungqimba lwe-ozone nesimo sezulu.

Liholwa u-Dan Murphy ovela ku-National Oceanic and Atmospheric Administration, ithimba labacwaningi lithole izinto ezingaphezu kuka-20 ngezilinganiso ezifana nalezo ezisetshenziswa kuma-alloys emikhumbi-mkhathi. Baqaphela ukuthi isisindo sezinsimbi ezithile, njenge-lithium, i-aluminium, ithusi, nomthofu, okuvela ekungeneni kabusha kwemikhumbi-mkhathi kudlula kude ukugxiliswa kwalezi zinsimbi ezitholakala othulini lwemvelo lwe-cosmic. Ngokushaqisayo, cishe u-10% wezinhlayiya ezinkulu ze-sulfuric acid, ezisiza ukuvikela kanye nokuvinjelwa kwe-ozone layer, iqukethe i-aluminium nezinye izinsimbi zemikhumbi-mkhathi.

Ososayensi balinganisela ukuthi ngo-2030, amasathelayithi angaphezu kuka-50,000 angase afinyelele ku-orbit. Lokhu kusho ukuthi, emashumini ambalwa eminyaka alandelayo, kufika kuhhafu wezinhlayiya ze-stratospheric sulfuric acid zingaqukatha izinsimbi ekungeneni kabusha. Imiphumela yalokhu emkhathini, ungqimba lwe-ozone, nokuphila eMhlabeni namanje akwaziwa.

Ukutadisha i-stratosphere kuyinselele, njengoba kuyisifunda lapho abantu bengahlali khona. Izindiza eziphakeme kuphela ezingena kulesi sifunda isikhathi esifushane. Kodwa-ke, njengengxenye yoHlelo Lwesayensi Yomoya Lwe-NASA, ososayensi basebenzisa izindiza zocwaningo ukuze baqoqe amasampula e-stratosphere. Izinsimbi zixhunywe ku-cone yekhala ukuze kuqinisekiswe ukuthi isampula yomoya ihlanzekile futhi ayiphazamiseki.

I-stratosphere iyingqimba yomkhathi ezinzile futhi ebonakala izolile. Futhi iyikhaya longqimba lwe-ozone, ingxenye ebalulekile yokuvikela ukuphila eMhlabeni emisebeni eyingozi ye-ultraviolet. Emashumini ambalwa eminyaka adlule, ungqimba lwe-ozone belusengozini, kodwa kuye kwenziwa imizamo ehlelekile yomhlaba wonke yokululungisa nokulugcwalisa.

Inani elikhulayo lokwethulwa kwesikhala kanye nokubuyiselwa linesibopho sokwethula izinsimbi eziningi ku-stratosphere. Njengoba kwethulwa amarokhethi namasathelayithi, ashiya umzila wezinhlayiya zensimbi ezinamandla okuba nomthelela emkhathini ngezindlela ososayensi abasazama ukuziqonda.

Sengiphetha, ucwaningo lugqamisa isidingo socwaningo olwengeziwe ukuze kutholwe imiphumela eqondile ye-Space Age emkhathini woMhlaba. Okutholakele kusikisela ukuthi ukwanda kokutholakala kwezinsimbi ezivela emikhathini namasathelayithi kungase kube nomthelela esimweni sezulu, ungqimba lwe-ozone, kanye nokuhlala kwendawo yonke kweplanethi yethu.

