Umbono Omusha Ngempilo: Ukuhlola Umkhathi Nokuthola Indawo Yethu

Isazi sezinkanyezi kanye nesazi sezinkanyezi uDkt. Aomawa Shields useqale umkhankaso wokufuna ukuphila ngale koMhlaba, futhi ngokwenza lokho, uye wazuza ukuqonda okusha ngenjongo yokuphila emhlabeni wethu siqu. Ubukhulu nobungako bomkhathi kumnikeze umbono omusha ngokubaluleka kokuba khona kwethu.

Encwadini yakhe yesikhumbuzo, ethi, “Life on Other Planets: A Memoir of Finding My Place in the Universe,” uShields ubonisa ngohambo lwakhe njengososayensi kanye nomthelela omkhulu olube nalo embonweni wakhe. Uqala ngokucabangela ubukhulu bendawo yonke, enezinkanyezi eziningi njengezinhlamvu zesihlabathi emabhishi oMhlaba. Lokhu kuqaphela kusebenza njengesikhumbuzo sokuthi i-cosmos inkulu futhi imangalisa kangakanani ngempela.

Izihlangu ziphinde zibonise ukubaluleka kokumelela nokuhlukahluka emkhakheni wesayensi yezinkanyezi. Njengowesifazane wase-Afrika waseMelika emkhakheni owawugcwele abesilisa ngokomlando, wathola ugqozi esikhundleni sikaMongameli uBarack Obama. Impumelelo yakhe yasebenza njengokukhanya okuyisiqondiso, okubonisa ukuthi abantu abavela ezizindeni ezingameleleki kahle bangaphumelela kunoma yimuphi umkhakha, kuhlanganise nesayensi yezinkanyezi.

Le memoir iphinde ihlole ibhalansi phakathi kokuphishekela izinkanuko namaphupho ahlukene. UShields ekuqaleni wayephishekele umsebenzi wokulingisa kodwa wazithola esedonseleka emuva kusayensi yezinkanyezi, umkhakha owawuhlale uvusa isimangaliso kuye. Lokhu kuhlangana kabusha nezimpande zakhe zesayensi kwakuyisikhumbuzo sokuthi amaphupho nezinkanuko kuyaqhubeka, kwenqaba ukushaywa indiva.

Isici esisodwa esithakazelisayo socwaningo lwe-Shields sigxile ohlotsheni lweplanethi ebizwa ngokuthi “I-Terminator Habitable.” Lamaplanethi anesimo sezulu esiyingqayizivele lapho ukuphila kungase kube khona kuphela eduze komngcele phakathi kwezimo ezimbi kakhulu zemini nobusuku. Kungenxa yocwaningo lwakhe kanye nophenyo lapho uShields nethimba lakhe bethole khona ukuba khona kwamaplanethi anjalo.

Sekukonke, imemo ye-Shields isikhanyisela ngomthelela ojulile ukuhlola i-cosmos okube nawo empilweni yakhe yomuntu siqu neyomsebenzi. Ngokubheka ngale kweplanethi yethu, uye wazuza ukwazisa okujulile ngobuhle nokuxhumana kokuphila eMhlabeni. Indaba yakhe isebenza njengesikhuthazo kwabanye ukuthi bamukele izinkanuko zabo, baphishekele amaphupho abo, futhi bathole incazelo ngobukhulu bomkhathi.

