Izazi zezinkanyezi Zifakaza Okokuqala I-Infrared Aurora ku-Uranus, Ikhanyisa Ezindaweni Eziyinqaba Zezibuthe

Ukutholwa okudabukisayo kuye kwenziwa izazi zezinkanyezi, njengoba zabona i-infrared aurora eplanethini i-Uranus okokuqala ngqa. Lokhu kuthuthukiswa okujabulisayo kunikeza imininingwane ebalulekile mayelana nezinkambu kazibuthe ezitholakala ezindaweni ezikude ezineqhwa ohlelweni lwethu sonozungezilanga.

I-Aurorae, evame ukubizwa ngokuthi Izibani ZaseNyakatho NezaseNingizimu, ivamise ukubangelwa imimoya yelanga eshayisana nezinhlayiya ezishajwe kakhulu emkhathini woMhlaba. Lokhu kungqubuzana kwenza izinhlayiya zibe ionini, zizenze zikhiphe ukukhanya futhi zidale ukubukisa okumangalisayo okuluhlaza nokunsomi esikubona ezindaweni ezipholile.

Izinhlobo ezifanayo ze-aurora ziye zabonwa kwamanye amaplanethi, njengesibhakabhaka esinezinkinga zeJupiter nezinyanga zayo. Ngo-1986, i-Voyager 2 probe yanikeza umbono wokuqala we-ultraviolet aurorae ku-Uranus. Kodwa-ke, lokhu okutholakele kwakamuva kuphawula okokuqala ngqa ukuthi i-infrared aurora ibhalwe emhlabeni.

Ngokungafani nomkhathi woMhlaba, owakhiwe ngokuyinhloko i-nitrogen nomoya-mpilo, i-Uranus inomkhathi obuswa i-hydrogen ne-helium. Ngenxa yalokho, i-aurorae ku-Uranus ikhipha ukukhanya ngamaza obude ngaphandle kwe-spectrum ebonakalayo, njenge-infrared. Lokhu kusho ukuthi le mibukiso yasezulwini ihlala ingabonakali ngeso lomuntu, ayinayo imibala egqamile ebonakala kuplanethi yethu eyikhaya.

Noma kunjalo, besebenzisa isibonakude esinamandla i-Keck II eHawaii, ososayensi bakwazi ukubona nokuhlaziya ubude begagasi obukhethekile bokukhanya kwe-infrared okukhishwa u-Uranus. Bagxile ekukhanyeni kwe-infrared okukhishwa yizinhlayiyana ezishajwayo okuthiwa i-H3+, esiza ukukala izinga lokushisa lezinhlayiyana nokuminyana komkhathi.

Abacwaningi bathole ukuthi ukuminyana kwe-H3+ emkhathini we-Uranus kukhuphuke ngamaphesenti angama-88, naphezu koshintsho oluncane lokushisa. Lokhu bathi kungenxa yomsebenzi we-auroral okhiqiza i-ionization eqinile. Lokhu okutholakele kunikeza ubufakazi obubalulekile bethiyori yokuthi i-aurorae enamandla idlala indima ebalulekile ekushisiseni amaplanethi amakhulukazi egesi njenge-Uranus, esunduza ukushisa okuvela ku-aurora kuya enkabazwe kazibuthe.

Ngaphezu kwalokho, amandla kazibuthe angavamile e-Uranus nozakwabo oneqhwa uNeptune sekuyisikhathi eside ebadida ososayensi. Izigxobo kazibuthe zala maplanethi aziqondani kahle ngokuyinqaba nezimbazo zazo ezijikelezayo. Njengoba umsebenzi we-auroral uhlobene eduze namandla kazibuthe eplanethi, leli qembu likholelwa ukuthi ukufunda i-aurora ka-Uranus kungasiza embuleni imfihlakalo engemuva kwezizibuthe ezingaqondani kahle.

Kuyathakazelisa ukuthi lolu cwaningo lungaphinde lukhanyisele izinqubo eziyimpicabadala ezenzeka eMhlabeni, njengokuhlehla kwe-geomagnetic, lapho izigxobo zeplanethi ezisenyakatho naseningizimu zishintsha kahle izindawo. Ukuqonda umthelela walezi zenzakalo kubalulekile kumasistimu ancike endaweni kazibuthe yomhlaba, okuhlanganisa amasathelayithi, ezokuxhumana, nokuzulazula.

Ucwaningo olubalulekile, oluholwa u-Emma Thomas, umfundi we-PhD e-University of Leicester School of Physics and Astronomy, lwandisa ukuqonda kwethu ngamaqhwa amakhulu akude esistimu yethu sonozungezilanga. Ngokudalula izimfihlakalo ze-aurora ka-Uranus futhi bembule izimfihlo zensimu yayo kazibuthe, ososayensi banethemba lokuthola ukuqonda okubalulekile kwamanye ama-exoplanet anezici ezifanayo, okungenzeka aveze ukufaneleka kwawo ukusekela ukuphila.

imibuzo ejwayelekile ukubuzwa

Umbuzo: Iyini i-aurora?



IMPENDULO: I-aurora isenzakalo esingokwemvelo esibangelwa ukusebenzisana phakathi kwemimoya yelanga nezinhlayiya ezishajiwe emkhathini weplanethi, okuholela ekukhishweni kokukhanya.

Q: Yini ebangela Izibani ZaseNyakatho NezaseNingizimu Emhlabeni?



IMPENDULO: Izibani zaseNyakatho nezaseNingizimu zidalwa imimoya yelanga eshayisana nezinhlayiya ezigcwele umkhathi womhlaba, ikakhulukazi eduze nezigxobo zeplanethi.

Q: Kungani i-aurorae ku-Uranus ingabonakali ngeso lomuntu?



A: I-Aurorae ku-Uranus ikhipha ukukhanya kumaza wamaza ngaphandle kwe-spectrum ebonakalayo, njenge-infrared. Njengoba iso lomuntu likwazi ukubona ukukhanya okubonakalayo kuphela, lezi aurorae zihlala zingabonakali.

Q: Yatholwa kanjani i-infrared aurora ku-Uranus?



A: Ososayensi basebenzise isibonakude se-Keck II e-Hawaii ukuze babheke futhi bahlaziye ubude begagasi obuthile bokukhanya kwe-infrared okukhishwa iplanethi i-Uranus, begxile ekukhanyeni okukhishwa yizinhlayiyana ezishajiwe ezaziwa nge-H3+.

Q: Ukufunda i-aurora ka-Uranus kungasiza kanjani ukuqonda amandla kazibuthe oMhlaba?



IMPENDULO: Indawo kazibuthe ka-Uranus engahambi kahle inikeza ithuba kososayensi lokutadisha imiphumela ye-auroral kanye nezizibuthe. Lolu cwaningo lungase lunikeze imininingwane ngezinqubo ezifana nokuhlehla kwe-geomagnetic, okungaba nomthelela kumhlaba kazibuthe namasistimu ancike kuwo.