Uhambo Lwezinsimbi Eziyigugu Zomhlaba: Indlela Abahlala Ngayo Eduze Nomhlaba

Ucwaningo olusha olwenziwa izazi ze-geophysicist lunikeza ukuqonda kokuthi izinsimbi eziyigugu zomhlaba, njengegolide neplatinamu, zahlala kanjani eduze nendawo yomhlaba. Lezi zinsimbi, ezaziwa ngokuthi i-high siderophile elements (HSEs), zikhangwa kakhulu insimbi futhi zafakwa esakhiweni soMhlaba ngesikhathi sokubunjwa kwawo. Umbuzo wokuthi lezi zinsimbi eziyigugu zahlala kanjani eduze kwamanzi uye wadida ososayensi amashumi eminyaka.

Ngokusho kocwaningo, ngemuva kokwakhiwa kwenqwaba yoMhlaba, ihlangabezane nokushayisana okuningana nama-protoplanets. Ukushayisana okukodwa okuphawulekayo nento ebizwa ngokuthi i-Theia kwaholela ekwakhekeni kweNyanga Yomhlaba. Nakuba iningi le-Theia namanye ama-protoplanet ayemuncwe uMhlaba, ama-HSE ayewaqukethe avaleleka ngaphakathi kwengubo yoMhlaba esikhundleni sokucwila phakathi.

Amamodeli wekhompyutha athuthukiswe abacwaningi embula ukuthi ngemva komthelela omkhulu ngamunye, ulwandle olukhulu lwe-magma lwakheka ngaphakathi kwe-lithosphere yoMhlaba. Izinsimbi eziyigugu zacwila kancane kancane kulolu lwandle zaze zafika ongqimbeni oluncibilike kancane. Lesi singqimba sanciphisa ukwehla kwawo, savumela ingubo engezansi ukuthi iphole futhi iqine, ivimbele ama-HSE ukuthi afinyelele umnyombo.

Ama-HSE avaleleke ku-mantle athintwa ukugeleza kwamanzi ashisayo asuka kumongo oshisayo woMhlaba, okusaqhubeka nanamuhla. Le misinga inyakazisa izinsimbi eziyigugu ezizungeze uMhlaba futhi izilethe phezulu ngokuhamba kwesikhathi.

Ucwaningo luphinde luphawule ukuthi ukunanela kwale mithelela yokuqala kusengabonwa ekujuleni kwengubo engaphansi kwe-Afrika kanye noLwandlekazi iPacific. Lezi zifunda, ezaziwa ngokuthi “izifundazwe ezinkulu ze-low-shear-velocity” (LLSVPs), zenza ingxenye enkulu yomthamo woMhlaba futhi zinikeza ubufakazi bezehlakalo zomthelela ezenzeka ezigidini zeminyaka edlule.

Abacwaningi bakholelwa ukuthi abakutholile kunikeza incazelo eqinile yokuthi izinsimbi eziyigugu zomhlaba zahlala kanjani eduze komhlaba. Lolu cwaningo lubonisa ukubaluleka kokuhlola kabusha ukuhlakanipha okuvamile ukuze kutholakale izinto ezingalindelekile.

