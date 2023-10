Ukuvula Imfihlakalo Yokuziphatha Kokufuna Umvuzo Ezimpukane Zesithelo

By

Ithimba labacwaningi be-biomedical e-University of Oxford's Center for Neural Circuits and Behavior lenze impumelelo ethakazelisayo ekuqondeni ukuthi ukuziphatha okufuna umvuzo kungadlula kanjani izinqubo zobuchopho zokugwema ingozi. Ukutadisha izimpukane zezithelo, abacwaningi bagxile emzimbeni wamakhowe, ingxenye efundwe kahle yobuchopho bempukane yezithelo eyaziwa ukuthi iyabandakanyeka ekugcineni inkumbulo nokuguqulwa kokuziphatha.

Ocwaningweni lwabo olushaqisayo, olushicilelwe kumagazini i-Nature, ithimba labacwaningi lisebenzise ama-neurons akhipha i-dopamine ebuchosheni bempukane yezithelo ukuhlola indima yawo ekuziphatheni okungavinjelwe kokufuna umvuzo. Ucwaningo lwangaphambilini luveze ukuthi la ma-neurons adlala indima ebalulekile ekuguqulweni kokuziphatha. Ngokwenza kusebenze ama-neuron athile ahililekile ekuvuzeni nasekuziphatheni okwenyanya isijeziso, abacwaningi bakwazile ukunxenxa imikhuba yokufuna umvuzo engaphoqelekile ezimpukaneni zezithelo.

Kuyathakazelisa ukuthi ucwaningo luphinde lwembula uhlelo lwemvelo lokujezisa umvuzo ngaphakathi kobuchopho bempukane yezithelo. Amanye ama-dopamine neurons anesibopho semizwa evuzayo akhubaza ukusebenza kwama-neurons abandakanyeka ekugwemeni isijeziso. Lokhu okutholakele kunikeza ukukhanya kokuthi ukuziphatha kokufuna umvuzo kuqhubeka kanjani naphezu kwemiphumela emibi.

Ukuqonda izindlela eziyisisekelo zokuziphatha kokufuna umvuzo kubalulekile ekuxazululeni ubunzima bayo kubantu nasezilwaneni. Izibonelo zabantu, njengokuzibandakanya ekuziphatheni okuyingozi noma okulimazayo ukuze uthole imali noma ukusetshenziswa kwezidakamizwa, zibonisa ukuhlobana kwalolu cwaningo ezinhlotsheni zethu siqu. Ngokutadisha izimpukane, ezinobuchopho bakudala uma kuqhathaniswa nabantu, abacwaningi bangathola ukuqonda okubalulekile emigomeni eyisisekelo elawula ukuziphatha kokufuna umvuzo.

Lolu cwaningo oludabukisayo luvula amathuba athokozisayo ezifundo zesikhathi esizayo ezijula ​​emijikelezweni ye-neural ehilelekile ekufuneni umvuzo nasekuziphatheni kokugwema ubungozi. Ngokucacisa ubunkimbinkimbi balezi zifunda ze-neural, ososayensi bangase bambule izindlela ezintsha zokunciphisa noma zokuvimbela ukuziphatha okulimazayo kokufuna umvuzo kubantu.

Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQ)

Q: Ayini ama-neurons akhulula i-dopamine?

A: Ama-neurons akhipha i-Dopamine amangqamuzana athile obuchopho akhulula i-dopamine, i-neurotransmitter ehlotshaniswa nenjabulo, ugqozi, nomvuzo.

Umbuzo: Uyini umzimba wamakhowe?

IMP: Umzimba wamakhowe uyisifunda sobuchopho bempukane esibandakanyeka ekugcinweni kwenkumbulo nasekuguquleni ukuziphatha.

Q: Kungani ukufunda izimpukane zezithelo ukuqonda ukuziphatha kokufuna umvuzo?

IMP: Izimpukane zezithelo zinobuchopho obulula, okubenza balungele ukuphenya izimiso ezibalulekile eziyisisekelo zokuziphatha okuyinkimbinkimbi njengokufuna umvuzo.

Q: Ukuziphatha kokufuna umvuzo kuphikelela kanjani naphezu kwemiphumela emibi?

A: Ucwaningo luveze ukuthi amanye ama-dopamine neurons anesibopho semizwa evuzayo akhubaza ama-neurons abandakanyeka ekugwemeni isijeziso, ukushayela imikhuba yokufuna umvuzo engaphoqelekile.

Umbuzo: Lolu cwaningo lubazuzisa kanjani abantu?

A: Ngokuqonda izifunda ze-neural ezihilelekile ekuziphatheni kokufuna umvuzo, ososayensi bangathola ukuqonda ekuvimbeleni noma ekunciphiseni ukuziphatha okulimazayo kokufuna umvuzo kubantu.