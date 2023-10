Amasathelayithi Aqapha Ukuthuthuka kuka-El Niño e-Pacific Ocean

By

Amasathelayithi, njenge-Sentinel-6 Michael Freilich, okwamanje abuka isimanga esenzeka oLwandlekazini i-Pacific. Amanzi aseduze nogu olusentshonalanga yeNingizimu Melika abhekene nokwanda kwezinga lokushisa, okuphumela ekwandeni kwamazinga olwandle. Lokhu kwenyuka kwamazinga okushisa olwandle kunomthelela omkhulu ezimeni zesimo sezulu e-Asia naseNyakatho Melika, into eyaziwa ngokuthi i-El Niño.

Ukuze bathole ukuqonda nge-El Niño yalo nyaka, abacwaningi bahlola izenzakalo zesikhathi esidlule. Esitatimendeni esikhishwe yi-NASA's Jet Propulsion Laboratory, kuthiwa iCalifornia ihlangabezane nemvula enkulu ngesikhathi se-El Niño ka-2015-2016, okuholele ekusefeni okuphezulu, izikhukhula kanye nokudilika kodaka.

Isithombe esisha esivela ku-NASA siqhathanisa ukuqala kwe-El Niño yango-2023 namaphethini abonwa ngo-Okthoba 1997 no-Okthoba 2015, athathwa njengezehlakalo ezimbi kakhulu yi-ejensi yasemkhathini. Lezi zenzakalo zangaphambilini zibangele ukushintsha kwezinga lokushisa lomhlaba wonke, amaphethini omoya, namazinga olwandle.

Lapho amazinga okushisa angaphezulu kwamanzi ekhuphuka, umoya ovela empumalanga uye entshonalanga uba buthaka. Lolu shintsho luholela ekwenyukeni kwemvula empumalanga nasenkabeni yePacific, kuyilapho i-Indonesia ithola ukwehla kwemvula. Ukwengeza, umsebenzi e-Pacific Ocean ushintsha umfudlana wendiza, okuholela ezimweni ezimanzi nezibandayo eningizimu ye-US kanye nezimo ezomile nezifudumele enyakatho.

Naphezu kokuthi i-El Niño yalo nyaka ibonakala ithambile uma iqhathaniswa nezehlakalo ezedlule, u-Josh Willis, usosayensi wephrojekthi ye-Sentinel-6 Michael Freilich, uphakamisa ukuthi kusengaletha ubusika obumanzi eNingizimu-ntshonalanga ye-US uma izimo zihambisana.

Isathelayithi ye-Sentinel-6 Michael Freilich iyingxenye yemishini ye-Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, umzamo ohlanganyelwe ohlanganisa i-European Space Agency, i-European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, NASA, kanye ne-NOAA. Iqanjwe ngoMichael Freilich, owayengumqondisi weNASA's Earth Science Division.

