Iphathi Yokuqala Esemthethweni Yenkanyezi e-Hanle Dark Sky Reserve Ihlinzeka Ngesipiliyoni Esiyingqayizivele Kosonkanyezi Abasafufusa

I-Indian Institute of Astrophysics (IIA), ngokubambisana noMnyango Wezokuvikelwa Kwezilwane Zasendle, i-UT Ladakh, ihlele iphathi yenkanyezi yokuqala esemthethweni yezazi zezinkanyezi eziyimfundamakhwela. Umcimbi ubuseHanle Dark Sky Reserve empumalanga yeLadakh kusukela ngo-Okthoba 12-15. I-Hanle, okuyikhaya le-Indian Astronomical Observatory, inikeza isibhakabhaka esimnyama nesimo sezulu esomile esilungele ukubuka izinto zasemkhathini.

I-Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) inesinye sesibhakabhaka esimnyama kakhulu e-India futhi ihlanganisa indawo ecishe ibe ngu-22 km erediyasi. Lesi siqiwu sasungulwa yi-UT Ladakh ukuze kulondolozwe isibhakabhaka esimnyama esimsulwa futhi kulawuleke ukungcoliswa kokukhanya okwenziwa umuntu. Ayisekeli nje kuphela ucwaningo lwezinkanyezi kodwa futhi ikhuthaza ezokuvakasha kwezinkanyezi futhi ibambe iqhaza ekuthuthukisweni kwenhlalo-mnotho yamadolobhana endawo.

Cishe izazi zezinkanyezi eziyizimfundamakhwela ezingaba ngu-30 zazihambele umcimbi wezinkanyezi, belethe izibonakude zazo namakhamera ukuze zithwebule ubuhle besibhakabhaka ebusuku ngaphandle kokuphazamiseka kokungcoliswa kokukhanya. U-Ajay Talwar, umthwebuli wezinkanyezi owine umklomelo, ugqamise ukubaluleka kwesibhakabhaka esimnyama ngokubuka izinto ezifiphele nokuthwebula izithombe ezinemininingwane. Ugcizelele ukuthi izenzakalo ezithile zezinkanyezi ezifana ne-False Dawn kanye ne-Zodiacal Light zingabonwa kuphela ukusuka e-Hanle ngenxa yobumnyama bayo.

Okunye okugqamile kwephathi yenkanyezi kwaba yithuba lokufakaza nokuthwebula i-Zodiacal Light, okuwukukhanya kwelanga okufiphele okusatshalaliswe uthuli endizeni yesimiso sonozungezilanga. Abahlanganyeli bangabona lesi simo ngobusuku obubili obulandelanayo.

Lo mcimbi uhehe abahlanganyeli abavela ezindaweni ezahlukene kulo lonke elaseNdiya, okuhlanganisa i-Bangalore, i-Chennai, i-Delhi, i-Mandi, i-Ahmedabad, i-Lakshadweep, ne-Mumbai. U-Sudhash Natarajan ovela ku-Bangalore Astronomical Society ukhulume ngokuthi isibhakabhaka sika-Hanle's Bortle-1, esiqokwe njengezinga elimnyama kakhulu, samvumela kanjani ukuthi abone imithala efiphele engacacile. Uzwakalise isasasa lakhe ngokubuyela eHanle minyaka yonke.

Ngaphezu kwephathi yenkanyezi, i-IIA, ngoxhaso lwe-UT Ladakh, ihlinzeke ngezibonakude ezincane ezingama-24 kubantu basemaphandleni abakhethiwe ngaphakathi kwendawo yokulondoloza imvelo futhi yabaqeqeshela njengamaNxusa e-Astronomy. Lolu hlelo luhlose ukubandakanya kanye nokufundisa umphakathi wendawo mayelana nesayensi yezinkanyezi kanye nokuthuthukisa amandla e-astro-tourism e-Hanle.

Umqondisi we-IIA, uProf. Annapurni Subramaniam, uzwakalise ukwaneliseka kwakhe ngokwabelana ngesibhakabhaka esiyingqayizivele se-HDSR nabashisekeli besayensi yezinkanyezi futhi wancoma ukuqeqeshwa kwemiphakathi yendawo njengamaNxusa e-Astronomy ezivakashi.

Sekukonke, iphathi yokuqala yenkanyezi esemthethweni e-Hanle Dark Sky Reserve inikeze izazi zezinkanyezi eziyimfundamakhwela ithuba lokuzwa isibhakabhaka esimnyama esicwebile futhi zithwebule izinto zasemkhathini ngokuningiliziwe. Impumelelo yomcimbi igqamise amandla e-Hanle njengendawo efunwa kakhulu abathanda isayensi yezinkanyezi e-India nangale kwayo.

Izincazelo:

- I-Indian Institute of Astrophysics (IIA): Inhlangano eyenza ucwaningo ezindaweni ezihlukahlukene ze-astrophysics kanye ne-astronomy e-India.

– Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: Umnyango obhekele ukuvikela kanye nokongiwa kwezilwane zasendle e-Union Territory of Ladakh.

– I-Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Indawo ecishe ibe ngama-22 km erediyasi ezungeze i-Hanle eye yaqokwa njengendawo yokugcina isibhakabhaka esimnyama ukuze ilawule ukungcoliswa kokukhanya futhi ilondoloze isibhakabhaka esimnyama ukuze kwenziwe ucwaningo lwezinkanyezi kanye nokuvakasha kwezinkanyezi.

– Ukusa Kwamanga: Into ebonwe ngaphambi kokuntwela kokusa lapho isibhakabhaka sibonakala sikhanyisiwe nakuba ilanga lingakaphumi.

- Ukukhanya kwe-Zodiacal: Ukukhanya kwelanga okufiphele okuhlakazwe uthuli endizeni yesimiso sonozungezilanga, okubonakala esibhakabhakeni esimnyama ngaphambi kokuntwela kokusa noma ngemva kokushona kwelanga.

- I-Bortle Scale: Isilinganiso sezinombolo esikala ubumnyama besibhakabhaka ebusuku, kanti i-Bortle-1 iyizinga elimnyama kakhulu.

- Amanxusa Ezinkanyezi: Izakhamuzi ezingaphakathi kwe-Hanle Dark Sky Reserve eziqeqeshelwe ukufundisa nokuqondisa izivakashi emisebenzini ehlobene nesayensi yezinkanyezi.

Imithombo: I-Indian Institute of Astrophysics (IIA), Department of Wildlife Protection, UT Ladakh.