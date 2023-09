Izingodo Zasendulo Zokhuni Zembula Amakhono Athuthukile Wabantu Bakuqala

By

Abavubukuli bathole izingodo zasendulo zokhuni eZambia ezibekela inselele imibono yangaphambili mayelana namakhono abantu bokuqala. Okutholakele, okushicilelwe kumagazini i-Nature, kusikisela ukuthi abantu abaphila ngamatshe bakha izakhiwo cishe eminyakeni eyisigamu sesigidi edlule, okubonisa izinga lobuhlakani kanye nemicabango eyayingaziwa ngaphambili.

Iphrojekthi yocwaningo ye-University of Liverpool's Deep Roots of Humanity yamba futhi yahlaziya izingodo zasendulo. USolwazi Larry Barham, umholi wephrojekthi, uzwakalise ukuthi lokhu okutholakele kuye kwashintsha ukuqonda kwakhe okhokho bakuqala abangabantu. Ukholelwa ukuthi laba bantu basendulo basebenzisa amakhono abo nobuhlakani ukuze bakhe into entsha nenkulu ngokhuni.

Abacwaningi baphinde bathola amathuluzi okhuni asendulo, kuhlanganise nezinti zokumba, kodwa okutholwe okujabulisa kakhulu kwakuyizingcezu ezimbili zokhuni ezihlangana ndawonye ema-engeli afanele. Amathuluzi amatshe ayesetshenziselwa ukusika amanotshi ezingodweni, okuvumela ukuba ahlanganiswe ngokwesakhiwo. Ngokuhlaziya izingqimba zomhlaba okwagqitshwa kuzo izingodo, leli qembu lathola ukuthi lalineminyaka engaba ngu-476,000 XNUMX ubudala.

Ubufakazi bangaphambilini bokusetshenziswa komuntu kwezinkuni bukhawulelwe ekwenzeni umlilo nokwenza amathuluzi alula. Lokhu kutholakala kubekela inselele umbono wokuthi abantu bokuqala babephila impilo yokuzulazula futhi kubonisa ukuthi babekwazi ukwakha okuyinkimbinkimbi.

Inhloso yalezi zakhiwo zokhuni ayikacaci. Ubukhulu bezingodo busikisela ukuthi zasetshenziselwa ukwakha okuthile okukhulu, okungenzeka kube inkundla yendawo yokukhosela noma isakhiwo ngasemfuleni sokudoba. Kodwa-ke, ngaphandle kobufakazi obuphelele, kunzima ukucacisa uhlobo oluqondile lwalezi zakhiwo noma izinhlobo zabantu basendulo abazakha.

Izinto ezenziwe ngokhuni zihanjiswe e-UK ukuze zihlaziywe futhi zilondolozwe. Uma lokhu sekuqediwe, zizobuyiselwa eZambia ukuze ziboniswe. Ithemba liwukuthi lokhu okutholakele kuzonothisa amaqoqo futhi kukhanyisele isiko lokusebenza ngokhuni eZambia kanye nokusebenzelana kwabantu kwasendulo nemvelo.

Umthombo: Izindaba ze-BBC