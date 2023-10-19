Ososayensi Bahlaziya Ukusatshalaliswa Kwe-Neanderthal DNA Kubantu Banamuhla

Ososayensi baseNyuvesi yaseGeneva (UNIGE) benze ucwaningo oluhlaziya ukusatshalaliswa kwe-Neanderthal DNA kuzakhi zofuzo zabantu banamuhla eminyakeni engu-40,000 edlule. Ucwaningo, olushicilelwe ku-Science Advances, lunikeza ukuqonda ngomlando ovamile wamaNeanderthal kanye nabantu banamuhla.
Ucwaningo luveza ukuthi abantu banamuhla, abadabuka e-Afrika, baqala ukuvala amaNeanderthal engxenyeni esentshonalanga ye-Eurasia eminyakeni engu-40,000 XNUMX edlule. Lokhu kushintshwa kwenzeka kancane kancane eminyakeni eyizinkulungwane ezimbalwa, okuholela ekuhlanganisweni kwe-Neanderthal DNA kuma-genomes abantu banamuhla.
Abacwaningi baphenya ubukhona be-Neanderthal introgression gradients ngemva kokunwetshwa komuntu ngokuhlaziya ama-paleogenomes ase-Eurasian. Bathola ukuthi ukwanda ngaphandle kwe-Afrika kubangele ukuhleleka kwendawo kokhokho bakwaNeanderthal okuphikelele ngaso sonke isikhathi. Ukunwetshwa kwabalimi bokuqala be-Neolithic kudlale indima enkulu ekwehliseni ukungena kwe-Neanderthal kubantu base-Europe uma kuqhathaniswa nabantu base-Asia.
Ukulandelana kwe-genome nokuhlaziya okuqhathanisayo kuthole ukuthi amaNeanderthal nabantu besimanje bayazalana, okuholele cishe kumaphesenti amabili e-Neanderthal DNA kuma-Eurasians anamuhla. Leli phesenti liyahluka kancane phakathi kwezifunda zase-Eurasia, nabantu base-Asia abanengxenye ephakeme kancane ye-Neanderthal DNA kunabantu base-Europe.
Omunye umbono wokuchaza lo mehluko ukuthi ukukhetha kwemvelo kungenzeka kube nemiphumela ehlukahlukene kuzakhi zofuzo ze-Neanderthal kubantu abahlukahlukene. Kodwa-ke, abacwaningi be-UNIGE bahlongoza enye inkolelo-mbono esekelwe ekugelezeni okufudukayo. Ngokusho kwe-hypothesis yabo, lapho umuntu eqhela e-Afrika, isibalo esikhulu se-Neanderthal DNA, njengoba amaNeanderthal ayetholakala eYurophu.
Ukuhlola le nkolelo-mbono, abacwaningi basebenzisa i-database engaphezu kwe-4,000 genomes evela kubantu abahlala e-Eurasia eminyakeni eyi-40 edlule. Ukuhlaziywa kwezibalo kwembula ukuthi abazingeli abaqoqi be-Paleolithic eYurophu babenengxenye ephakeme kancane ye-Neanderthal DNA kunaleyo yase-Asia. Kodwa-ke, ngesikhathi sokushintshela esikhathini se-Neolithic, ingxenye ye-Neanderthal DNA kubantu base-Europe yehla. Lokhu kuncipha kwaqondana nokufika kwabalimi bokuqala abavela e-Anatolia, ababephethe ingxenye ephansi ye-Neanderthal DNA. Ukuzalanisa phakathi kwalaba balimi nabantu base-Europe kwaphinde kwahlanza i-Neanderthal DNA.
Ucwaningo lugqamisa ukusetshenziswa kwama-genomes asendulo kanye nedatha yemivubukulo ukuze kulandelelwe umlando wezinhlobo ezixubile. Iphinde inikeze ireferensi yezifundo zesikhathi esizayo ukuze kutholwe amaphrofayili ofuzo achezuka esilinganisweni futhi angaba nemiphumela enenzuzo noma engalungile.
Imithombo:
- Intuthuko Yesayensi: "Ukwanda kwabantu okwedlule kwakha iphethini yendawo yobukhokho baseNeanderthal"
- IYunivesithi yaseGeneva: "Ukwanda kwabantu okwedlule kwakha iphethini yendawo yokhokho baseNeanderthal"