Amagesi e-Quantum Akhanyisa Ukuziphatha Kwe-Electron ku-Solids

By

Izazi zefiziksi zenze ukutholakala okudabukisayo zisebenzisa amagesi e-ultracold quantum, okunikeza ukukhanya okusha ngokuziphatha kwama-electron ezintweni eziqinile. Ngokulingisa ukuziphatha kwe-electron ezintweni eziqinile kusetshenziswa ama-quasiparticles, ithimba lezazi zefiziksi eliholwa nguRudolf Grimm libonise ukuthi lezi zinhlayiya ze-quasiparticles zingabonisa kokubili ukusebenzisana okukhangayo nokunengekayo.

Umqondo we-quasiparticles wethulwa isazi sefiziksi saseRussia u-Lev Landau, owanweba incazelo yezinhlayiya ngokucabangela ukusebenzisana kwazo nemvelo. Ithimba le-Institute of Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI) ye-Austrian Academy of Sciences kanye noMnyango Wefiziksi Yokuhlola waseNyuvesi yase-Innsbruck bakhiqize ngempumelelo lezi zinhlayiya ze-quasiparticles ukuze kube nokusebenzisana okukhangayo nokunengwayo eminyakeni eyishumi edlule.

Ukuze benze ucwaningo lwabo, ososayensi basebenzise igesi ye-ultracold quantum eyakhiwe ngama-athomu e-lithium ne-potassium egumbini le-vacuum. Ngokulawula ukusebenzisana kwezinhlayiya kusetshenziswa izizibuthe nokusebenzisa amaza omsakazo, bakwazile ukuphusha ama-athomu e-potassium ezifundazweni lapho baheha noma baxosha khona ama-athomu e-lithium azungezile. Lokhu kwavumela abacwaningi ukuba balingise isimo esiyinkimbinkimbi esiqhathaniswa nese-electron yamahhala endaweni eqinile.

Ocwaningweni lwabo lwakamuva, abacwaningi babone futhi bafunda ukusebenzisana phakathi kwama-quasiparticles akhiqizwa ngasikhathi sinye ngaphakathi kwegesi ye-quantum. Ngokumangazayo, bathola ukuthi ama-bosonic polaron abonisa ukusebenzisana okukhangayo, kuyilapho ama-fermionic polaron abonisa ukusebenzisana okunengekayo. Lo mehluko ugcizelela indima ebalulekile edlalwa izibalo ze-quantum ekunqumeni ukuziphatha kwabo.

Umsebenzi weqembu lokuhlola oyinhloko uqinisekisa ithiyori kaLandau futhi unikeza imininingwane emisha ezindleleni ezibalulekile zemvelo. Ngokuqhubeka nokuhlola lesi simo, izazi zefiziksi zinethemba lokwembula ubunkimbinkimbi bokuziphatha kwama-electron ezintweni eziqinile futhi zithuthukise ukuqonda kwethu i-quantum physics.

Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQ)

Yini ama-quasiparticles? Ama-Quasiparticles ama-excitations ahlangene avela kusistimu yezinto ezibonakalayo, njengokuqinile, ngenxa yokusebenzisana phakathi kwezinhlayiya nendawo yazo. Bangakwazi ukuziphatha njengezinhlayiya futhi babonise izakhiwo eziyingqayizivele. Ama-quasiparticles alingiswe kanjani kulolu cwaningo? Izazi zefiziksi zasebenzisa amagesi e-ultracold quantum akhiwe ama-athomu e-lithium ne-potassium egumbini le-vacuum. Ngokushintsha ukusebenzelana phakathi kwama-athomu esebenzisa izizinda kazibuthe kanye nama-radio-frequency pulses, balingisa ukuziphatha kwama-electron kokuqinile. Iyiphi indima edlalwa izibalo ze-quantum ekuziphatheni kwama-quasiparticles? Lolu cwaningo lwembula ukuthi ukuziphatha kwe-quasiparticles, kungakhathaliseki ukuthi kubonisa ukusebenzisana okukhangayo noma okunyanyekayo, kunqunywa izibalo ze-quantum. Izibalo ze-Bose-Einstein ziholela ekusebenzelaneni okukhangayo (njengoba kubonwa kuma-polarons e-bosonic), kuyilapho izibalo ze-Fermi-Dirac ziphumela ekusebenzelaneni okunengwayo (njengoba kuphawulwe kuma-fermionic polarons). Iyini imithelela yalolu cwaningo? Ucwaningo luhlinzeka ngemininingwane ebalulekile ezinkambisweni ezibalulekile zemvelo futhi lunikeza namathuba okuzifunda ngokuningiliziwe. Ukuqonda ukuziphatha kwe-electron ezintweni eziqinile kubalulekile emikhakheni eyahlukene, okuhlanganisa isayensi yezinto ezibonakalayo, i-condensed matter physics, kanye ne-quantum computing.