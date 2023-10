Ukuhlola Umthelela We-X-ray Pulses Ezakhiweni Zezinto Ezibalulekile

Sekuyiminyaka engaphezu kwekhulu, izazi zefiziksi zithembele ekusakazeni kwe-X-ray ukuze zihlole ukwakheka okuyinkimbinkimbi kwezinto ezihlukahlukene. Ezikhathini zamuva nje, ama-X-ray free-electron lasers (XFELs) abe yisinqumo esidumile ngenxa yekhono lawo lokukhipha ama-pulses e-femtosecond ashubile. Kodwa-ke, umbuzo uphakama: lawa ma-pulses anamandla azithinta kanjani lezi zakhiwo abahlose ukuzifunda?

Iqembu labacwaningi bamazwe ngamazwe lifune ukucacisa lesi sihloko ngokwenza ukuhlolwa kusetshenziswa i-femtosecond XFEL egxile kusampula ye-silicon nanocrystal. Okutholakele kwabo, okushicilelwe ku-Physical Review Letters, kwembula ukwehla okuphawulekayo kokuqina kokuphazamiseka kwe-X-ray lapho ukuqina kwe-beam kudlula umkhawulo othize. Ngokulingisa, bakwazile ukwembula ama-femtoseconds ambalwa okuqala okusebenzelana kwe-light-matter, okubangele ukuthi ama-athomu angaphakathi kwento anyakazeke.

Ngaphambilini, izifundo zokusebenzelana kwe- material-pulse ngaphakathi kwalolu hlu lokuqina bezigxile kakhulu ezintweni ezisesigabeni segesi. Ukuze kubhekwane naleli gebe, ososayensi benze ucwaningo lwabo esikhungweni se-SACLA e-Japan, bafaka amasampula e-silicon awugqinsi ongu-10-μm anokuqina okubili okuhlukene kwe-beam: 2.1 × 1016 W/cm2 kanye no-4.6 × 1019 W/cm2. Ngokumangalisayo, babone ukuthi izithombe ezihlukanisiwe ezikhiqizwe ngokuqina kwe-beam ephakeme zazifike ku-50% dimmer kunalokho obekulindelwe.

Umbhali u-Beata Ziaja-Motyka ovela ku-Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences ugcizelele ukuthi nakuba kunengqondo ukucabanga ukuthi izibalo eziphezulu ze-photon zingaholela ezithombeni ezicacile ezihlukene, kukhona umkhawulo - cishe amashumi ezigidigidi zama-watts ngesentimitha yesikwele. – ngale kwalokho isignali ye-diffraction iba buthaka.

Ukuze lixazulule lendida, ithimba labacwaningi laphendukela ekufaniseni futhi lathola ukuthi ama-photon anamandla amakhulu (11.5-keV) asuka kuma-pulses aqinile awakhiphi nje ama-electron e-valence kuphela kodwa nama-electron asuka kumagobolondo ajulile aseduze nenucleus ye-athomu. Lezi zimbobo zegobolondo elijulile empeleni zinomthelela "kuzinto ezihlakazekayo ze-athomu" ezidlala indima ekunqumeni imiphumela yokuhluka. Ngokuphawulekayo, konke lokhu ku-ionization kwenzeka phakathi kwama-femtoseconds angu-6 okuqala okusebenzelana kwe-light-matter.

Ukuqhubekela phambili, ithimba lithemba ukuthi umsebenzi walo uzovula indlela yezicelo ezintsha zemisebe ye-XFEL enamandla kakhulu, njengokuthuthukiswa kwemishini emisha yokubona yokunciphisa i-pulse ohlelweni lwe-X-ray. Ngaphezu kwalokho, ukuqonda ukuthi ama-athomu ahlukene asabela kanjani kuma-X-ray pulse asheshayo kungathuthukisa ukunemba kokwakhiwa kabusha kwezakhiwo ze-athomu ze-3D kusuka ezithombeni ezirekhodiwe zokwehluka.

Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQ)

Iyini i-X-ray diffraction?

I-X-ray diffraction wukuhlakazeka kwama-X-ray ngesakhiwo se-athomu noma samangqamuzana, okwenza ososayensi bakwazi ukunquma ukuhlelwa kwama-athomu noma ama-molecule ngaphakathi kwekristalu noma enye into eyikristalu.

Iyini i-X-ray free-electron laser (XFEL)?

I-X-ray free-electron laser (XFEL) iwuhlobo lwe-laser olukhiqiza ama-X-ray pulses aqine kakhulu futhi ahlangene. Ama-XFEL angamathuluzi anamandla asetshenziswa ocwaningweni lwesayensi ukuze kuphenywe ukwakheka nokuguquguquka kwezinto ezihlukahlukene.

I-X-ray pulse enamandla ithinta kanjani izakhiwo zezinto ezibonakalayo?

I-X-ray pulse enamandla ingabangela izinguquko ezibalulekile ezakhiweni zezinto. Esimeni salolu cwaningo, lapho ukuqina kwe-beam kudlula umkhawulo othize, ukuqina kwe-X-ray diffraction kwehla, okubonisa ukuthi ama-athomu angaphakathi kokubonakalayo anyakazekile. Lokhu okutholakele kunomthelela ekuqondeni kwethu ukuthi izinto ezisetshenziswayo zihlangana kanjani namapulse e-X-ray aqinile futhi zingase ziholele ekusetshenzisweni okusha ezindaweni ezifana nokunciphisa ukushaya kwenhliziyo kanye nokwakhiwa kabusha kwesakhiwo se-athomu ye-3D.