Ukuhlola Iqhaza Labaxhumanisi Bezinto Ezintsha Ekubumbeni Ikusasa Lebhayoloji Yobunjiniyela Enikwe amandla yi-AI

Abacwaningi abavela eManchester Institute of Innovation Research (MIoIR) e-AMBS basanda kwenza ucwaningo olunesihloko esithi “Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology,” oluhlola indima ebalulekile. yabaxhumanisi bokusungula ekuthonyeni i-ecosystem emisha.

Ucwaningo lugxile emkhakheni osafufusa we-AI-enabled engineering biology (AI-EB) kanye nemithelela yawo enkathini yedijithali. Lokhu kuhlangana kobuchwepheshe akuphakamisi imibuzo yesayensi kuphela kodwa futhi nokukhathazeka ngokuziphatha, kwezenhlalo, nezomnotho. Ukuze kubhekwane nalezi zinkinga eziyinkimbinkimbi, abacwaningi bahlanganyele nababambiqhaza abahlukahlukene ababambe iqhaza ngokujulile endaweni yokusungula ye-AI-EB.

Umnyombo walolu cwaningo uphenyo lokuthi abaxhumanisi bokusungula, ababambiqhaza ababalulekile ohlelweni olusha lwe-ecosystem, bacabangela kanjani izinjongo zomphakathi nezemvelo kanye nezinjongo zomnotho. Nakuba imihlahlandlela yokusungula izinto enomthwalo wemfanelo ikhuthaza le bhalansi, okutholakele kuveza ukuthi abaxhumanisi bokusungula emkhakheni webhayoloji yobunjiniyela bavame ukubeka phambili izindlela ezivamile zokwenyusa nezokuthengisa.

Ucwaningo kulindeleke ukuthi lube nomthelela omkhulu ekuthuthukisweni kwabaxhumanisi bokuqamba izinto ezintsha kanye nokuphathwa kocwaningo ngaphakathi kwesizinda se-AI-EB. Ababhali baphikisa ngokuthi indlela ephelele ecubungula kokubili imithelela yomphakathi neyemvelo ye-AI-EB, ngaphezu kwezentengiso, ibalulekile ukuze kusetshenziswe ngokugcwele amandla alobu buchwepheshe obusafufusa.

Lolu cwaningo lunikeza ukukhanya ngokubaluleka kwabaxhumanisi bokuqamba okusha ekulolongeni ikusasa lebhayoloji yobunjiniyela enikwe amandla i-AI. Igqamisa isidingo sendlela eqotho elinganisa ukucatshangelwa kwezomnotho, kwezenhlalo, kanye nemvelo ukuze kwandiswe izinzuzo zalobu buchwepheshe obushintshayo.

Umthombo: U-Claire Holland et al, Abaxhumanisi be-Innovation ekuhlanganeni kobuchwepheshe bedijithali, ukusimama, kanye nokubusa: Ucwaningo oluyisibonelo lwe-AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). I-DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)