Ukuhlolwa Kwezinambuzane Eziyinsalela Kukhanyisa Imibala Yangempela

Ithimba labacwaningi abavela eNyuvesi yaseNanjing, i-Chinese Academy of Sciences, kanye ne-University College Cork bathuthukise indlela engase ivumele ukulinganiswa kombala kwezinye izinambuzane zefosili. Ucwaningo lwangaphambilini luye lwabonisa ukuthi kunzima ukunquma umbala wangempela wezinambuzane ezisaphilayo, ngaphandle kwalezo ezigcinwe ku-amber. Lezi zinsalela ngokuvamile ziyi-monochromatic futhi zinamaphethini ahlukile emithunzi yokumpunga. Ocwaningweni lwalo lwakamuva olushicilelwe ku-Proceedings of the Royal Society B, ithimba lichaza indlela yalo kanye nokutholakele.

Ukuze balinganisele amaphethini emibala, abacwaningi baqhathanisa izinambuzane zesimanje ezifanayo ngokubukeka namasampula ezinto eziphilayo ezaziwatholile ngaphambili. Lezi zinambuzane zesimanje zazisongwe ngephepha le-aluminium futhi zafakwa ekulingiseni izinsalela zamathambo ngokubhaka emazingeni okushisa asukela ku-200° kuya ku-500° C. Ithimba labe selihlola amasampula lisebenzisa isibonakhulu se-electron yokuskena futhi lawaqhathanisa namasampula ensalela.

Ukuthola kwabo kwembule ukuthi amabala amnyama kumasampula abhakiwe ahambisana nezindawo ze-exoskeleton ezicebile nge-melanin, i-pigment emnyama. Lawa mabala amnyama ayekwazi ukumelana nokushisa, okuphakamisa ukuthi nawo ayekwazi ukumelana nokuwohloka. Lokhu kubonisa ukuthi izindawo ezimnyama ezinambuzaneni ezisamathambo cishe zimelela izingxenye zezidalwa zasendulo ezazinokuqukethwe okuphezulu kwe-melanin. Ngakho-ke, lezi zindawo ezimnyama zinganikeza izinkomba zokulinganisa umbala wezinsalela.

Ithimba liphinde labona ukuthi ukushisisa izinambuzane kubangele isigaba esimaphakathi lapho zajika zaba mnyama ngokuphelele ngaphambi kokushintshela emaphethini ahlukene. Lokhu kuphakamisa ukuthi ukuhlola okufana nokwabo kungasiza ucwaningo olusha lokulinganisa imibala yezinambuzane ezisaphilayo.

Sengiphetha, lolu cwaningo lubonisa indlela entsha yokulinganisa amaphethini ombala ezinambuzaneni ezisamathambo. Ngokuqhathanisa izinambuzane zesimanje ezingaphansi kokulingisa izinsalela zamathambo namasampula ezinto ezimbiwa phansi, abacwaningi bahlonze izindawo ezimnyama okungenzeka zifane nezingxenye zezidalwa zasendulo ezinokuqukethwe okuphezulu kwe-melanin. Le nqubo ivula izindlela ezintsha zokucwaninga imibala ezinambuzaneni ezisaphilayo.

Umthombo: Izinqubo ze-Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333