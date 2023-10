Indlela Entsha Ethuthukisiwe Yokulawula Ukugeleza Kwe-Electron Ku-Quantum Materials

By

Abacwaningi abavela e-Penn State benze indlela kagesi yokulawula ukuqondiswa kokugeleza kwe-electron ezintweni ze-quantum, okungase kuholele ekuthuthukisweni kwemishini kagesi namakhompyutha e-quantum. Indlela yaboniswa ezintweni ezibonisa umphumela we-quantum anomalous Hall (QAH), lapho ukugeleza kwama-electron onqenqemeni lwento kungawalahleki amandla. Lo mphumela uvela ezintweni ezaziwa ngokuthi ama-insulators e-QAH, okungama-insulators e-topological aqhuba amanje kuphela emaphethelweni awo. Abacwaningi bathola ukuthi ukusebenzisa i-pulse yamanje ku-insulator ye-QAH kungashintsha isiqondiso sokugeleza kwe-electron. Leli khono lokulawula ukugeleza kwe-electron libalulekile ekwenzeni ngcono ukudluliswa kolwazi nokugcinwa kubuchwepheshe be-quantum.

Indlela yangaphambilini yokushintsha isiqondiso sokugeleza kwe-electron incike kuzibuthe wangaphandle, okwenza ingasebenzi kumadivayisi amancane njengama-smartphone. Indlela entsha kagesi inikeza isisombululo esilula nesisebenza kahle. Abacwaningi bathuthukise isivikelo se-QAH ngokwandisa ukuminyana kwamandla amanje asetshenzisiwe, okuholele ekumineni kwamanje okuphezulu kakhulu okushintshe ukuqondiswa kukazibuthe kanye nesiqondiso sokuthutha nge-electron. Lolu shintsho lusuka ekulawuleni kazibuthe luye ku-elekthronikhi ezintweni ze-quantum lufana noshintsho olwenzeka endaweni yokugcina inkumbulo evamile, lapho odonsa bathathelwa indawo izindlela zikagesi kubuchwepheshe obusha.

Ithimba labacwaningi liphinde lanikeza incazelo yethiyori yendlela yokusebenza. Okwamanje bagxile ekumiseni ama-electron emzileni wabo futhi babonise umphumela we-QAH kumazinga okushisa aphezulu. Umgomo wesikhathi eside uwukuphindaphinda umphumela we-QAH emazingeni okushisa ahlobene kakhulu nobuchwepheshe. Lolu cwaningo luxhaswe yiHhovisi Lokucwaninga Ngezempi, iHhovisi Locwaningo Lwezesayensi Lomoya, kanye neNational Science Foundation, ngoxhaso olwengeziwe oluvela esikhungweni se-Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science ePenn State kanye ne-Gordon and Betty Moore Foundation's EPiQS Initiative. .

Umthombo: Penn State University

Izincazelo:

– Umphumela we-Quantum anomalous Hall (QAH): Isenzakalo lapho ukugeleza kwama-electron emaphethelweni ento ethile kungawalahleki amandla.

- Izivikeli ze-QAH: Izinto ezibonisa umphumela we-QAH, okuwuhlobo lwe-insulator ye-topological eqhuba ukusebenza kwamanje emaphethelweni awo.

– Isivikelo sezinto ezisetshenziswayo: Into eyisivikelo ngaphakathi kodwa engahambisa ugesi endaweni yayo noma emaphethelweni ngenxa yesakhiwo sayo esiyingqayizivele sebhendi ye-elekthronikhi.

