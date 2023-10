Izimbobo Ezimnyama: Ukwembula Izimfihlakalo Zomhlaba

By

Izimbobo ezimnyama ziye zathatha izingqondo zososayensi nabacwaningi amakhulu eminyaka. Banesimo esiyindida esibekela inselele ukuqonda kwethu ngendawo yonke. Okubenza bathandeke kakhulu ukungqubuzana abakudalayo phakathi kwemibono emibili eyisisekelo yemvelo: ithiyori ye-quantum kanye nokuhlobana okujwayelekile. Ekuphishekeleni kwethu ithiyori ehlanganisiwe yefiziksi, izimbobo ezimnyama zingase zibambe ukhiye wokuvula izimfihlakalo zamandla adonsela phansi futhi sijulise ukuqonda kwethu kwendawo nesikhathi.

Enhliziyweni yalesi sicelo kukhona umqondo womkhathizwe womcimbi. Lo mngcele uhlukanisa indawo yonke engaphandle nengaphakathi lembobo emnyama. Ukuze siqonde ukubaluleka kwezimbobo ezimnyama, kufanele sibhekane nombuzo obalulekile wokuthi indawo nesikhathi kuhlangene kanjani. Ukusesha izimpendulo sekuphenduke inkomba engcwele yezazi zefiziksi, njengoba ukuhlanganiswa kwethiyori ye-quantum kanye nokuhlobana okujwayelekile kungaguqula ukuqonda kwethu iqiniso.

USolwazi Brian Cox, isazi sefiziksi esidumile nombhali wencwadi ethi “Black Holes: The Key to Understanding the Universe,” ugcizelela indima ebalulekile edlalwa yizimbobo ezimnyama ekwandiseni ulwazi lwethu. Ugqamisa ukubaluleka okungokomlando kwezimbobo ezimnyama, kusukela ngasekupheleni kwekhulu le-18 lapho ososayensi ababili abanombono ngokuzimela bathatha umqondo wokuphunyuka kwesivinini. Lo mbono wawuzindla ngokuba khona kwezinkanyezi ezinkulu kangangokuthi amandla adonsela phansi azodlula ijubane lokukhanya, azenze zingabonakali.

Nokho, ukuqonda izimbobo ezimnyama akuyona into elula. Umkhathizwe womcimbi udala izinselelo zomqondo, ufiphaze umugqa phakathi kwendawo nesikhathi. Ngokombono ka-Einstein wokuhlobana, isikhathi siyama emkhathizwe womcimbi. Ngaphezu kwalokho, indida iyajula lapho kucatshangelwa ukuba munye—indawo okuthiwa iminyene ngokungenamkhawulo enkabeni yembobo emnyama. Nokho, izincazelo ezivamile ziyehluleka ukuthwebula ubunjalo bangempela bobunye, njengoba indawo nesikhathi kuhlangana, futhi ubukhona bakho buba isiphetho sesikhashana.

Impumelelo enkulu ocwaningweni lwemigodi emnyama yeza nomsebenzi kaStephen Hawking oqavile. U-Hawking ubonise ukuthi izimbobo ezimnyama zikhipha izinhlayiya, zaphonsela inselele umcabango ovamile wokuthi ziwukubonakaliswa nje kwendawo ehlanekezelwe nesikhathi. I-Quantum mechanics eduze nomkhathizwe womcimbi iveza imisebe ye-Hawking, eveza i-quantum yemvelo yezimbobo ezimnyama.

Izimbobo ezimnyama ziyaqhubeka nokuphusha imingcele yolwazi lwethu, okuphoqa ososayensi ukuba bahlaziye kabusha umbono wethu ngendawo yonke. Nakuba izimfihlakalo eziningi zisekhona, ukutadisha kwabo kunikeza amazwibela ekujuleni okucashile komkhathi kanye nezimiso eziwulawulayo. Njengoba sijula ​​ekujuleni kwezimfihlakalo zemigodi emnyama, siyasondela ekwambuleni izimfihlo zendawo yonke ngokwawo.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

1. Singabona umgodi omnyama?

Nakuba singeke sikwazi ukubona ngokuqondile imbobo emnyama, singakwazi ukubona ubukhona bazo ngokungaqondile ngethonya lazo lamandla adonsela phansi ezintweni ezizungezile kanye nokukhishwa kwemisebe.

2. Ingabe izimbobo ezimnyama zihlala phakade?

Ngokuphambene nenkolelo evamile, izimbobo ezimnyama azihlali phakade. Ngokuhamba kwesikhathi, kancane kancane zilahlekelwa isisindo ngenqubo ebizwa ngokuthi yi-Hawking radiation futhi ekugcineni ziyahwamuka. Kodwa-ke, le nqubo ithatha isikhathi eside kakhulu emigodini emnyama ye-stellar.

3. Kwenzekani uma uwela emgodini omnyama?

Ngokuqonda kwethu kwamanje, uma ungawela emgodini omnyama, ungahlaselwa amandla amakhulu futhi uhlukaniseke ngenqubo eyaziwa ngokuthi i-spaghettification.

4. Kukhona yini okungaphunyuka emgodini omnyama?

Noma yini ewela umkhathizwe womcimbi wembobo emnyama mancane amathuba okuba ibaleke ngenxa yamandla amakhulu adonsela phansi. Ngisho nokukhanya akukwazi ukuphunyuka, yingakho igama elithi “black hole.”