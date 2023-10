Umbono Womhlaba Oyimfihlakalo Wemithala Emnyama

By

I-Dark matter, into engaqondakali futhi engaqondakali eyenza ingxenye ebalulekile yendawo yonke, isaqhubeka ihlaba umxhwele izazi zezinkanyezi. Nakuba ihlale ingabonakali, amamodeli esayensi asikisela ukuthi izinto ezimnyama zenza u-26% wendawo yonke, okudlula inani lezinto ezijwayelekile esingazibona.

Emzamweni wokuqonda izimfihlo zendawo yonke, izazi zezinkanyezi ziye zahlangana nemithala ekwakheka kwayo ngokuyinhloko kuyizinto ezimnyama. Okunye okunjalo okutholakele kwakuyi-Dragonfly 44 Ultra Diffuse Galaxy (UDG) ngo-2016. Naphezu kobunzima bayo obuqhathaniswa ne-Milky Way yethu, ukuntuleka kwezinkanyezi ezikhanyayo kanye nesakhiwo esijwayelekile somthala kubonise ukubusa kwezinto ezimnyama ngaphakathi kwalo mthala oyimfihlakalo.

Ososayensi baye bahlangana “nemithala eseduze nobumnyama,” ecishe ibe mnyama bhuqe. Le mithala inokukhanya okulinganiselwe futhi iqukethe inani elikhulu lezinto ezimnyama. Esambulweni esidabukisayo, abacwaningi kungenzeka basanda kuhlonza umthala omkhulu oseduze nobumnyama kuze kube manje.

Lo mthala obizwa ngokuthi “i-Nube”, ulinganiselwa eminyakeni eyizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10 ubudala. Ukutholwa kwayo kwenzeke ngokuhlaziywa kwedatha eqoqwe yi-IAC Stripe 82 Legacy Project, egxile endaweni ethile yesibhakabhaka efanekiselwa i-SDSS Telescope. Okuhlukanisa i-Nube yi-radius yayo emangalisayo eyisigamu-mass yeminyaka yokukhanya engu-22,500, inkulu ngokuphindwe kathathu kune-UDG evamile.

Ngaphezu kwalokho, umthala we-Nube ubonisa izinga eliphansi ngokumangalisayo lokukhishwa kwe-optical, okuholela ekukhanyeni okungaphezulu kwe-26.75 mag/arcsec2 kuphela. Ukuze sikubeke kucace lokhu, ama-UDG avamile, kakade asecatshangelwe njengeminye yemithala emincane kakhulu endaweni yonke ebonakalayo, anokukhanya okungaphezulu okuphindwe kashumi. Eqinisweni, izinto ezisesibhakabhakeni ezijulile ezingaphezu kuka-22 mag/arcsec zithathwa njengezilula, nesibhakabhaka esimnyama bhuqe esikala ngokugqama okungaphezulu okungu-21.8 mag/arcsec.

Ngesisindo senkanyezi cishe esiphindwe izikhathi eziyizigidi ezingu-390 kuneLanga lethu, i-Nube iyaphaphatheka uma iqhathaniswa nokukhanya kwe-Milky Way. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngisho nama-UDG avamile aqukethe kuphela i-1% yezinkanyezi eziningi njengomthala wasekhaya, okwenza ukuqhathanisa lezi zinhlobo ezimbili zemithala kungabi nabulungisa ngandlela thile.

Ukutholakala komthala we-Nube kuye kwavusa izingxoxo ezikhangayo phakathi kososayensi mayelana nemvelaphi yawo kanye nezakhiwo eziyingqayizivele. Ingabe imvelo yayo engavamile iwumphumela wokwakheka kwayo, noma kukhona okuguqulayo kwenzeka kamuva? Ikusasa liphethe amathemba ajabulisayo okwembula inkakha yalemithala emnyama.

Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQ)

Umbuzo: Iyini indaba emnyama?

IMP: I-Dark matter iwuhlobo lwento olungakhiphi, lungamunceli, noma lungabonisi ukukhanya, luyenze ingabonakali futhi ingabonakali ngezindlela zendabuko. Kukholakala ukuthi yakha cishe ama-26% omkhathi.

Umbuzo: Uyini umthala oseduze-mnyama?

IMP: Umthala oseduze-mnyama ubhekisela kumthala onokukhanya okulinganiselwe futhi oqukethe inani elikhulu lezinto ezimnyama. Le mithala ayimnyama bhuqe kodwa isondela ekuhlangabezaneni naleyo ncazelo.

Q: Watholwa kanjani umthala waseNube?

A: Umthala we-Nube uhlonzwe ngokuhlaziywa kwedatha evela ku-IAC Stripe 82 Legacy Project. Le phrojekthi igxile endaweni ethile yesibhakabhaka esifanekiswe yi-SDSS Telescope.

Q: Unjani umthala we-Nube uma uqhathaniswa ne-Milky Way?

A: Umthala we-Nube unesisindo sezinkanyezi cishe izikhathi eziyizigidi ezingu-390 kuneLanga lethu, kuyilapho i-Milky Way iphindwe izikhathi ezingu-3,800 ngaphezulu. Kodwa-ke, ukuqhathanisa kokubili kuyinselele njengoba ngisho nama-UDG ajwayelekile anezinkanyezi ezimbalwa kakhulu kune-Milky Way.

Umbuzo: Kusho ukuthini ukutholakala kwemithala emnyama?

IMPENDULO: Ukutholakala kwemithala emnyama kuphakamisa imibuzo ethakazelisayo ngemvelaphi nobunjalo balezo zinkanyezi. Ososayensi bayamangala ngokuthi izici zabo ezingavamile zavela ngesikhathi sokubunjwa noma zaziwumphumela wezenzakalo eziguquguqukayo kamuva.