Isimo Esisontekile Se-Milky Way Sichazwa Izazi Zezinkanyezi ZaseHarvard

Ucwaningo olusha olwenziwe yizazi zezinkanyezi esikhungweni se-Astrophysics | I-Harvard kanye ne-Smithsonian isikhanyisele ngesimo esingaqondakali esisontekile se-Milky Way. Ngaphambilini, ososayensi bake babona ukuthi imiphetho ye-Milky Way yayivutha futhi isontekile, kodwa imbangela yalesi simo ayikakaziwa. Nokho, izazi zezinkanyezi zaseHarvard manje zenze izibalo ezinikeza ubufakazi obuqand’ ikhanda obubonisa ukuthi i-Milky Way izungezwe i-halo engavamile yento emnyama.

Abacwaningi basebenzise amamodeli ukubala ukuzungeza kwezinkanyezi ngaphakathi kwe-halo yento emnyama etshekile, eyi-oblong futhi bathola ukuthi ifana eduze nokuma okubonwayo komthala. Lokhu kutholakala kusekela umbono wokuthi i-Milky Way ike yaba nokushayisana nomunye umthala esikhathini esidlule.

Okutholakele kuphinde kube nomthelela ekuqondeni kwethu udaba olumnyama uqobo. I-Dark matter, eyenza cishe amaphesenti angama-80 obunzima bomthala, ayihlangani nokukhanya ngakho ayibonakali. Ngokutadisha ukuma kwe-dark matter halo, ososayensi bangakwazi ukuthola ulwazi mayelana nezakhiwo kanye nezinhlayiyana zento emnyama.

Ukutholakala kwesimo esisontekile se-Milky Way kanye nokuxhumana kwayo nezinto ezimnyama kungase kuguqule ukuqonda kwethu ukwakheka komthala kanye nemvelo yendawo yonke. Ngaphezu kwalokho, lokhu okutholakele kungase kuvule indlela yezindlela ezintsha zokuhlola izinto ezimnyama, okuvumela ososayensi ukuba bahlole izimfihlakalo zento engabonakali ebusa indawo yonke.

Sekukonke, lolu cwaningo luhlinzeka ngentuthuko ebalulekile ekuqondeni kwethu i-Milky Way kanye nezinto ezimnyama, lunikeza imininingwane emisha ngokuvela kwemithala kanye nemvelo eyisisekelo yendawo yonke.

Umthombo: "Imvelaphi ye-halo emnyama etshekile ye-Galactic disk warp and flare" ka-Jiwon Jesse Han, Charlie Conroy, kanye no-Lars Hernquist. I-Nature Astronomy, 14 Septhemba 2023.