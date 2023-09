I-Untold Stories: I-American Women's First Women Astronauts

U-Sally Ride, owesifazane wokuqala waseMelika osemkhathini, wabhekana nombuzo oshaqisayo phakathi nomhlangano wezindaba ngaphambi kokwethulwa komkhumbi-mkhathi we-Challenger ngo-1983. Intatheli yambuza ukuthi usabela kanjani ngokomzwelo ezinkingeni ngesikhathi sokuqeqeshwa. Lesi sigameko nezinye eziningi zichazwe kabanzi encwadini kaLoren Grush ethi, “The Six: The Untold Stories of America’s First Women Astronauts.” U-Grush ugqugquzelwe ukuthi abhale le ncwadi ngemuva kokuzibuza ngabanye besifazane abaqeqeshelwe eceleni kwe-Ride ekilasini lokuqala le-NASA le-astronaut. Wayefuna ukuxoxa izindaba zabo, hhayi nje ezikaRide. Le ncwadi icubungula okuhlangenwe nakho kwabesifazane phakathi nezindiza zabo zokuqala, izinselele ababhekana nazo emsebenzini, kanye nemibuzo ebonisa ubulili okufanele bayiphendule.

Esinye sezambulo zale ncwadi umbiko omubi kusukela ekuqaleni kwawo-1970 owagxeka i-NASA ngokuntuleka kwayo kwezinhlobonhlobo. Umbiko uthi okuwukuphela kwabesifazane abathunyelwa emkhathini izicabucabu nenkawu, okugqamisa isidingo soshintsho. I-NASA yagcina iqale umzamo omkhulu wokuqasha, futhi abesifazane abangaphezu kuka-1,500 1976 bafaka izicelo zokuba osomkhathi phakathi kuka-1977 no-XNUMX. Inqubo yokukhetha yancipha kwabesifazane abayisithupha abaziwa ngokuthi “Abayisithupha.”

Laba besifazane abayisithupha, kanye nosomkhathi abaningi besilisa bezizinda ezihlukene, bakhethwa ukuba baqale ukuqeqeshwa kwabo eJohnson Space Center eHouston ngo-1978. Abesifazane ababekuleli qembu kwakunguSally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher, kanye no-Anna Fisher. Rhea Seddon. Akekho noyedwa kubo owayeqeqeshelwe ukushayela izindiza, kodwa ukwengezwa kwendima “yochwepheshe bemishini” kwavumela ososayensi nodokotela ukuthi bajoyine uhlelo lwe-NASA.

Emashumini eminyaka kamuva, imibuzo ebuzwa izintatheli kulaba besifazane isashaqisa abafundi. Umbuzo ka-1983 ku-Sally Ride mayelana nokukhala ngesikhathi sokuqeqeshwa ubonisa izimo zengqondo ezazivamile ngaleso sikhathi. Incwadi kaGrush isikhanyisela ngezingqinamba laba besifazane ababhekana nazo kanye nenqubekelaphambili eseyenziwe ekukhuthazeni ukuhlukahluka ekuhloleni indawo.

