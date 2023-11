Usosayensi odumile wezifo ezithathelanayo waseFrance, uDidier Raoult, owaziwa ngokumela kwakhe i-hydroxychloroquine njengendlela yokwelapha i-COVID-19, muva nje ubhekane nengqinamba njengoba amaphepha akhe amabili ehoxisiwe ngenxa yokukhathazeka ngezimiso zokuziphatha. Lokhu kuhoxiswa kwenzeke ngemuva kokuthi abanye ososayensi bephakamise amafulegi abomvu mayelana namakhulu okushicilelwe okuvela esikhungweni socwaningo esasiholwa yi-Raoult ngaphambilini.

Amaphepha amabili ahoxisiwe, anesihloko esithi "Ukwenyuka Kwe-Gut Redox kanye Nokuncipha Kwe-Anaerobic kanye Ne-Methanogenic Prokaryotes Ekungondleki Okubi Okubi" kanye "Ukuguqulwa Kwe-Gut Microbiota Kubonakaliswa I-Proteobacteria kanye ne-Fusobacteria Bloom e-Kwashiorkor kanye ne-Bacteroidetes Paucity ku-Sports Marasmus," ashicilelwe ku-Sports Marasmus. ngo-2016 nango-2019, ngokulandelana. Lawa maphepha athole izingcaphuno ezingaba ngu-160, okubonisa umthelela wazo emphakathini wesayensi.

Izaziso zokuhoxisa, ezishicilelwe ngoMsombuluko, ziveze ukuntula kwemvume efanele yezimiso zokuziphatha ekomitini lezimiso zokuziphatha e-Niger noma e-Senegal, lapho ababambiqhaza balezi zifundo bezizinze khona. Yize izaziso bezithi ababhali abakwazanga ukuhlinzeka ngemibhalo efanele, uRaoult, ongavumelani nokuhoxiswa kwalokhu, uthule ephendula izicelo zokuphawula.

Ukukhathazeka kokuziphatha okuzungeze umsebenzi ka-Raoult kwaziswe umphakathi kuqala ngabasebenzisi abaqaphile be-PubPeer, okuhlanganisa nomphenyi u-Elisabeth Bik. U-Bik, owake wahlonza ukukhathazeka okufanayo ngamaphepha amaningi ka-Raoult, wabhekana nokuhlukunyezwa kanye nezinsongo ezingokomthetho ngenxa yemizamo yakhe yokuveza ukukhanya mayelana nokwephulwa kwezimiso zokuziphatha okungenzeka.

Ngokuphawulekayo, la maphepha amabili ahoxisiwe abeyingxenye yenhlangano enkulu yocwaningo evela ku-Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) eMarseille, eFrance, edale izinsolo ngenxa yokusetshenziswa kwenombolo efanayo yokugunyazwa kwezimiso zokuziphatha naphezu kophenyo lwezifundo ezahlukene, amasampula, namazwe. Abagxeki bazise Imibiko Yesayensi namanye amajenali ngokukhathazeka kwabo ehlobo lika-2022 kodwa abatholanga mpendulo.

Uma kubhekwa ubucayi bezinsolo, umshicileli we-PLOS umake amaphepha acishe abe ngu-50 nguRaoult ngamazwi okukhathazeka futhi waqala uphenyo olunzulu ngolwazi lokugunyazwa kwezimiso zokuziphatha. Nokho, iziphetho zokugcina mayelana nalolu phenyo azilindelekile okungenani ngomunye unyaka.

Ngo-2021, uRaoult wathatha umhlalaphansi njengomqondisi we-IHU-MI kulandela ukuhlolwa yi-French National Agency for the Safety of Medicines and Health Products. Ukuhlola kuveze ukushiyeka okukhulu nokungahambisani nemithethonqubo elawula ucwaningo oluhilela izifundo zabantu.

Nakuba izingxabano nokuhoxiswa kungase kubangele ukungabaza ekuthembekeni kocwaningo lwesayensi, kuphinde kugqamise ukubaluleka kokwengamela okuqinile kwezimiso zokuziphatha kanye nokubambelela ezindinganisweni ezimisiwe. Ukuqwashisa ngezimo ezinjalo kukhuthaza ukuqapha ngaphakathi komphakathi wesayensi futhi kugcizelela isidingo sokucutshungulwa okuqhubekayo ukuze kuqinisekiswe izindinganiso zokuziphatha eziphakeme kakhulu ocwaningweni.

Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQ)

Umbuzo: Yiziphi izinto ebezikukhathaza kakhulu mayelana namaphepha kaDidier Raoult?

IMP: Ukukhathazeka okuyinhloko kwakuwukuntuleka kokugunyazwa okufanele kwezimiso zokuziphatha ezifundweni ezenziwa e-Niger noma e-Senegal, lapho ababambiqhaza babezinze khona.

Umbuzo: Ubani ophakamise ukukhathazeka mayelana namaphepha kaRaoult?

IMP: Ukukhathazeka mayelana namaphepha ka-Raoult kwalethwa emphakathini ngabasebenzisi be-PubPeer abaqaphile, ikakhulukazi umphenyi u-Elisabeth Bik.

Q: Isiphi isinyathelo umshicileli we-PLOS asithathile mayelana namaphepha kaRaoult?

IMP: I-PLOS imake cishe amaphepha angu-50 ka-Raoult ngamazwi okukhathazeka futhi yaqala uphenyo ngemininingwane yokugunyazwa kwezimiso zokuziphatha. Uphenyo kulindeleke ukuthi luthathe okungenani omunye unyaka ukuphothulwa.

Umbuzo: Kungani u-Didier Raoult ethatha umhlalaphansi njengomqondisi we-IHU-MI?

IMP: U-Raoult ushiye phansi njengomqondisi we-IHU-MI kulandela ukuhlolwa kwe-French National Agency for the Safety of Medicines and Health Products, okuhlonze ukushiyeka okukhulu nokungahambisani nemithetho elawula ucwaningo oluhilela izifundo zabantu.