Amaseli Omuntu Alandela Iphethini Yosayizi nokubala

Ocwaningweni lwakamuva olushicilelwe kuyi-Proceedings of the National Academy of Sciences, abacwaningi baseMcGill University bathole iphethini ethakazelisayo kumaseli omuntu ebonakala ilandela ukulinganisa kwezibalo okungaguquki kuyo yonke into ephilayo. Ucwaningo luveza ubudlelwano obuphambene phakathi kosayizi weseli nokubala, okuphakamisa ukuhwebelana phakathi kwalokhu okuguquguqukayo.

Ubukhulu beseli nokubala kudlala indima ebalulekile ekukhuleni nasekusebenzeni komzimba womuntu. Kodwa-ke, kuze kube manje, alukho ucwaningo olunzulu oluhlole ubudlelwano phakathi kwalezi zici kuwo wonke umzimba womuntu. Ukugcwalisa lesi sikhala, ithimba locwaningo lihlanganise idatha esuka emithonjeni eshicilelwe engaphezu kuka-1,500 ukuze kwakheke idathasethi enemininingwane yosayizi weseli nokubala kuzo zonke izinhlobo zamaseli ezinkulu.

Okutholwe kulolu cwaningo kubonisa ukuthi njengoba usayizi wamaseli ukhula, inani lamaseli liyehla, futhi ngokuphambene nalokho. Lokhu kusho ukuthi amaseli angaphakathi kwesigaba sosayizi othile anikela ngokulinganayo ku-biomass yeselula ephelele yomzimba. Ubudlelwano phakathi kosayizi weseli nokubala kuyiqiniso kuzo zonke izinhlobo zamaseli ahlukahlukene namakilasi osayizi, okubonisa iphethini engaguquki ye-homeostasis.

Abacwaningi balinganisela ukuthi owesilisa unamaseli alinganiselwa ku-36 trillion emzimbeni wawo, kanti abesifazane banamaseli angaba ngu-28 trillion, kanti ingane eneminyaka eyishumi inamaseli angaba ngu-17 trillion. Ukusatshalaliswa kwe-cell biomass kubuswa amangqamuzana emisipha namafutha, kuyilapho amangqamuzana egazi abomvu, ama-platelet, namangqamuzana egazi amhlophe anethonya elikhulu ekubalweni kwamaseli.

Kuyathakazelisa ukuthi uhlobo lweseli ngalinye lugcina ububanzi bosayizi besici obuhlala bufana phakathi nokukhula komuntu ngamunye. Le phethini iyahambisana kuzo zonke izinhlobo zezilwane ezincelisayo, okuphakamisa isimiso esiyisisekelo sebhayoloji yamangqamuzana.

Sekukonke, lolu cwaningo lunikeza ukukhanya ebuhlotsheni obuyinkimbinkimbi phakathi kobukhulu beseli nokubala emzimbeni womuntu. Okutholakele kunikeza imininingwane ebalulekile ekuthuthukisweni nasekusebenzeni kwamaseli, okuvula izindlela ezintsha zokuhlola okwengeziwe emkhakheni wesayensi yezinto eziphilayo.

Imithombo:

- Izinqubo zeNational Academy of Sciences (2023)

– UMnyango Wezesayensi Yeplanethi, iMcGill University, eCanada.