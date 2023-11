Iqala Nini Intsha Ukucabanga Njengabantu Abadala?

Ucwaningo oluyisisekelo olushicilelwe ku-Nature Communications luhlinzeka ngemininingwane emisha mayelana nokuvuthwa komsebenzi wokuphatha entsheni. Umsebenzi we-Executive usho isethi yamakhono okuqonda avumela abantu ukuba bahlele, bashintshe phakathi kwemisebenzi, bagxilise ingqondo, futhi bamelane nezithikamezo. Ngokocwaningo, ukusebenza kwe-executive ngokuvamile kufinyelela ekuvuthweni lapho eneminyaka engu-18.

The research involved analyzing data from over 10,000 participants across four different datasets, presenting a comprehensive chart of cognitive development in teenagers. The findings have significant implications for parents, educators, psychiatrists, and potentially the judicial system in determining the boundaries of adolescence.

“Lapho ngixoxa nabazali, abaningi babo bathi, ‘Ayikho indlela yokuba ingane yami eneminyaka engu-18 ibe umuntu omdala okhule ngokugcwele!’” kusho umlobi omkhulu uBeatriz Luna, uprofesa wezifo zengqondo e-University of Pittsburgh School of Umuthi. "Amandla okusebenzisa umsebenzi wokuphatha athuthuka ngokwethembekile ngokuya ngeminyaka futhi, okungenani endaweni yaselabhorethri, avuthwa ngeminyaka eyi-18."

Prior to this study, the timeline of adolescence had been less clearly defined compared to the well-documented milestones of childhood. The complexity of developmental processes associated with puberty and the lack of tools for analyzing complex datasets had hindered previous attempts to map the development of the teenage brain.

"Ekutadisheni kwethu, besifuna ukuveza ukuvumelana hhayi nje i-hunch," kuchaza umbhali oholayo uBrenden Tervo-Clemmens. “Lena isayensi yentuthuko ihlangabezana nedatha enkulu. Sisebenzisa amathuluzi abengakatholakali kubacwaningi kuze kube muva nje.”

Ngokuhlinzeka ngamashadi okukhula akhiqizeka kabusha omsebenzi wokuphatha kuyo yonke imisebenzi ehlukahlukene namasethi edatha, lolu cwaningo luvula umnyango wokutadisha imiphumela yokungenelela kwezokwelapha nezidakamizwa ezinyathelweni zentuthuko. Ngaphezu kwalokho, ukuqonda umugqa wesikhathi ojwayelekile wokuvuthwa komsebenzi ophezulu kungathuthukisa ukuhlonzwa kusenesikhathi kwezifo zengqondo njenge-schizophrenia, evame ukuvela ngesikhathi sokuthomba.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

Uyini umsebenzi wokuphatha?

Umsebenzi wokuphatha usho isethi yamakhono okuqonda avumela umuntu ukuthi ahlele, ashintshe phakathi kwemisebenzi, agxilise ingqondo, amelane neziphazamiso, futhi alawule imizwa.

Besiqhutshwa kanjani isifundo?

The study analyzed data from over 10,000 participants across four different datasets. Researchers collected 23 distinct measures of executive function and used mathematical modeling to track changes over time.

Ngabe ukusebenza kwe-executive kuvame ukuvuthwa nini?

Ngokocwaningo, ukusebenza kwe-executive ngokuvamile kufinyelela ekuvuthweni lapho eneminyaka engu-18.

Iyini imithelela yalolu cwaningo?

Okutholwe yilolu cwaningo kunomthelela kubazali, othisha, odokotela bengqondo, kanye nesistimu yezokwahlulela. Ukuqonda umugqa wesikhathi ojwayelekile wokuvuthwa komsebenzi ophezulu kungasiza ekuboneni ukuphambuka futhi kube lula ukutholwa kwezifo zengqondo.

Lolu cwaningo lungaba nomthelela kanjani ekungeneleleni kwezokwelapha nezidakamizwa?

Ngokuhlinzeka ngamashadi okukhula okuthuthukiswa komsebenzi omkhulu, lolu cwaningo luvumela abacwaningi ukuthi balandelele ukuthi ukungenelela kwezokwelapha nezidakamizwa kuthinta kanjani intuthuko ephawulekayo entsheni.