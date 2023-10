Uhlelo lwaseShayina Lwe-Three-North Afforestation Programme (TNAP), olwaziwa nangokuthi “I-Great Green Wall,” luphumelele ekulweni nogwadule kanye nokwenza ngcono imvelo. Ucwaningo lwakamuva olushicilelwe ku-Ecological Processes olwenziwa ososayensi baseShayina abavela ku-Institute of Applied Ecology of the Chinese Academy of Sciences luveza ukuthi i-TNAP iphinde yakha usinki omkhulu wekhabhoni.

I-TNAP, eyaqalwa ngo-1978, iwumsebenzi omkhulu kakhulu wokubuyisela imvelo emhlabeni wonke futhi ihlanganisa izifunda ezomile nezisagwadule ezisenyakatho-mpumalanga, enyakatho-maphakathi, nasenyakatho-ntshonalanga yeChina. Besebenzisa izithombe zenzwa ekude, kanye nokubhekwa kwezindawo kanye nedatha ye-inventory yehlathi kazwelonke, abacwaningi balinganisela ukwanda kwe-carbon stocks ku-biomass, inhlabathi, kanye "ne-ecological effect carbon," okubhekisela ekuthathweni kwekhabhoni okubangelwa ukulahlekelwa kwenhlabathi okuncishisiwe ngenxa yokutshala amahlathi. .

Ucwaningo luthole ukuthi ingqikithi yendawo enamahlathi ezindaweni zephrojekthi ye-TNAP ikhule isuka cishe kumakhilomitha-skwele angu-221,000 ngo-1978 yaya cishe kumakhilomitha-skwele angu-379,000 ngo-2017. Eminyakeni engamashumi amane edlule, i-TNAP ibe negalelo ekuzikeni kwekhabhoni yamathani ayizigidi ezingu-47.06 wekhabhoni ngayinye unyaka. Ngaphezu kwalokho, ukucwila kwekhabhoni ngaphezulu komhlaba kanye ne-biomass engaphansi komhlaba kukhuphuke kusuka kumathani ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-0.843 ngo-1978 kuya kumathani ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-2.08 ngo-2017.

Abacwaningi bagqamisa ukubaluleka “komphumela we-ecological effect carbon,” obalele cishe u-16% wenani eliphelele lokunyuka kwe-carbon sink. Lokhu kuphakamisa ukuthi imiphumela yemvelo idlala indima ebalulekile ekunqumeni ukusatshalaliswa kwe-carbon stocks emahlathini avikelwe. Ucwaningo lugcizelela ukuthi uma ulinganisela amasinki ekhabhoni futhi uthuthukisa amamodeli ahlobene nekhabhoni, izinzuzo zokudliwa kwekhabhoni emiphumeleni yemvelo yokutshalwa kwamahlathi akufanele zishaywe indiva.

Lolu cwaningo luhlinzeka ngophawu lokulinganisa lokuhlola inani lamaphrojekthi kazwelonke okubuyisela imvelo ngokomthamo we-carbon sink kanye nokuhlola umsebenzi we-ecosystem. Ibonisa umthelela obalulekile “Wodonga Oluluhlaza Oluluhlaza” lwaseShayina hhayi nje kuphela ekuthuthukiseni imvelo kodwa nasekunciphiseni ukukhishwa kwesikhutha.

Umthombo: I-Chinese Academy of Sciences, i-DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8