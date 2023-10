Ukutholwa Okusha: Kwembula Izimfihlo Zokuvela Kwenyanga

By

Lapho u-Vikram lander we-Chandrayaan-3 efika endaweni yeNyanga ngomhla ka-23 Agasti, kwenzeka isenzakalo esimangalisayo. Njengoba yehla futhi ithinta umhlabathi wenyanga, inani elikhulu lezinto zenyanga lakhishelwa emkhathini, okwaphumela entweni ephawulekayo eyaziwa ngokuthi “i-ejecta halo.”

Ososayensi abavela ku-Indian Space Research Organisation (ISRO) balinganisele ukuthi cishe amathani angu-2.06 e-lunar epi-regolith, ebhekisela endaweni engaphezulu yenhlabathi yenyanga noma i-regolith, axoshwa endaweni okufikela kuyo endaweni engu-108.4 m². Lokhu kutholwa okuhehayo, okubhalwe ku-Journal of the Indian Society of Remote Sensing, kunikeza imininingwane ebalulekile mayelana nokuziphatha kwezinto zenyanga phakathi nemicimbi yokufika futhi kuvula indlela yocwaningo olwengeziwe nge-geology yenyanga.

Ukuze baphenye lesi sigameko, ososayensi baphendukela ku-Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) ephakathi kwe-Chandrayaan-2 orbiter. Ngokuqhathanisa izithombe ezinemininingwane ye-panchromatic ezithathwe ngaphambi nangemva kokufika kuka-Vikram, bakwazile ukuveza 'i-ejecta halo' ebabazekayo. Lesi siqeshana esikhanyayo esingajwayelekile sazungeza isihlabathi, sembula amandla ashukumisayo ahilelekile ekufikeni kwenyanga.

Okutholwe kunikeza ukukhanya kumandla nezindlela ezidlalwayo ngesikhathi sokufika, okuhlinzeka ososayensi ukuqonda okujulile komthelela wabahlali benyanga endaweni yenyanga. Ngaphezu kwalokho, ososayensi balinganisela inani le-epiregolith yenyanga ekhishiwe kusetshenziswa ubudlelwano be-empirical, okungeza olwazini lwethu lwamanani nokuziphatha kwezinto zenyanga ezenzakalweni ezinjalo.

Lokhu kutholwa okusha kuphawula ingqopha-mlando ebalulekile ekuhloleni kwenyanga, okunikeza umbono omusha ekusebenzelaneni phakathi kwemikhumbi-mkhathi nendawo engaphezulu yenyanga. Ivula izindlela ezijabulisayo zezifundo zesikhathi esizayo, iqhubekisele phambili ukuqonda kwethu i-geology yeNyanga futhi ivula indlela yemishini ethuthuke kakhulu yenyanga.

Iyini 'i-ejecta halo'?

'I-ejecta halo' ibhekisela endaweni ekhanyayo exakile edalwe eduze nendawo ehlala inyanga phezu komthelela ongaphezulu kwenyanga, okubangelwa ukukhishwa kwento yenyanga.

Iyini i-lunar epi-regolith?

I-Lunar epi-regolith isho ungqimba olungaphezulu lwenhlabathi noma i-regolith etholakala ebusweni beNyanga.

Ifundwe kanjani 'i-ejecta halo'?

Ososayensi basebenzise ikhamera ye-Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) emkhathini we-Chandrayaan-2 ukuze bathwebule izithombe ezinokulungiswa okuphezulu ngaphambi nangemuva kokufika, okuvumela ukuhlaziya okuningiliziwe kwe-'ejecta halo'.

Lokhu kutholwa kunamuphi umthelela ekuhloleni kwenyanga?

Lokhu kutholwa kunikeza imininingwane ebalulekile ekuziphatheni kwezinto zenyanga ngesikhathi sokufika futhi kuthuthukisa ukuqonda kwethu amandla namandla ahilelekile. Ivula izindlela ezintsha zocwaningo kanye nentuthuko ku-geology yenyanga kanye nokuhlelwa kwemishini.