Ucwaningo Olusha lwembula Okutholakele Okuthakazelisayo mayelana nokufika kweLunar kwe-Chandrayaan-3

Ucwaningo lwakamuva olwenziwe ososayensi abavela ku-Indian Space Research Organisation (ISRO) luveze imininingwane ethokozisayo mayelana nokufika okuyingqophamlando kwemoduli ka-Chandrayaan-3, i-Vikram. Lolu cwaningo, olunesihloko esithi "Isimilo se-Ejecta Halo endaweni ye-Lunar Ezungeze i-Chandrayaan-3 Vikram Lander Esebenzisa Isithombe se-OHRC," lushicilelwe ku-Journal of the Indian Society of Remote Sensing.

Ngokocwaningo, lapho uVikram enza ukuthinta kwayo endaweni yenyanga ngo-Agasti 23, 2023, kwadala into emangalisayo eyaziwa ngokuthi “i-ejecta halo.” Le halo ye-ejecta yakhiqizwa njengoba imojuli ye-lander iphakamisa uthuli lwenyanga futhi yakha isiqeshana esikhanyayo esizizungezile ngesikhathi sokwehla nokufika.

Besebenzisa isithombe se-panchromatic esinokucaca okuphezulu esivela ku-Chandrayaan-2 orbiter's Orbiter High-Resolution Camera (OHRC), ososayensi baqhathanise izithombe ezithathwe ngaphambi nangemuva komcimbi wokufika. Babonise i-ejecta halo njengesiqephu esikhanyayo esingavamile esizungeze isifiki.

Ucwaningo lulinganisela ukuthi cishe amathani angu-2.06 e-lunar epi regolith (impahla engaphezulu) akhishwa futhi ahanjiswa endaweni engu-108.4 m² eduze nendawo yokufikela. Lokhu kugudluzwa okuphawulekayo kwento yenyanga kunikeza imininingwane ebalulekile mayelana nezinqubo zokwakheka komhlaba kanye nokwakheka kwendawo yenyanga.

Ukuhlala okuthambile kwe-Chandrayaan-3 endaweni yenyanga kuphawule impumelelo eyingqophamlando e-India, okulenze laba izwe lesine ukumisa umkhumbi-mkhathi enyangeni nelokuqala ukuthinta endaweni epholile. Selokhu yafika, i-Vikram lander kanye ne-Pragyan Rover benze izilinganiso ezihlukahlukene ze-in-situ, beqinisekisa ukuba khona kwesibabule esifundeni futhi bathola izinto ezincane.

Naphezu kokungena kumodi yokulala ngemva kosuku olulodwa lwenyanga, imizamo yokuvusa i-lander ne-rover ayiphumelelanga kuze kube manje. Kodwa-ke, imininingwane nokutholakele okuqoqwe ngesikhathi sokusebenza kuyaqhubeka nokunikeza imininingwane ebalulekile kumakhelwane wethu oseduze wasezulwini.

FAQ:

Umbuzo: Iyini i-ejecta halo?

IMP: I-ejecta halo isenzakalo esenzeka ngesikhathi sokuhlala kwenyanga lapho uthuli lwenyanga luphakanyiswa, okudala indawo ekhanyayo ezungeze indawo yokufikela.

Q: Ingakanani impahla yenyanga eyakhishwa ngesikhathi i-Chandrayaan-3 ifika?

A: Ucwaningo lulinganisela ukuthi cishe amathani angu-2.06 ezinto ezibonakalayo zenyanga akhishiwe futhi ahanjiswa endaweni engu-108.4 m² eduze nendawo yokufikela.

Q: Yiziphi ezinye zezilinganiso ezenziwa uVikram noPragyan Rover?

IMP: Ezinye zezilinganiso ezenziwayo zihlanganisa ukuqinisekisa ubukhona besibabule esifundeni kanye nokuthola ukuba khona kwezinto ezincane endaweni yenyanga.

