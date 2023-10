Izimbobo Ezimnyama Zingaba Khona Ngamabhangqa Abhalansise Ngokuphelele, Imibukiso Yocwaningo

Abacwaningi abavela eNyuvesi yaseSouthampton, kanye nozakwabo abavela emanyuvesi aseCambridge naseBarcelona, ​​bathole ukuthi izimbobo ezimnyama zingaba khona ngamabhangqa alinganiswe ngokuphelele futhi abanjwe ngokulingana amandla e-cosmological, alingisa umgodi owodwa omkhulu omnyama. Lokhu kutholakala kubekela inselele izinkolelo-mbono ezivamile mayelana nezimbobo ezimnyama, eziphakamisa ukuthi zingaba khona njengezinto ezizimele kuphela emkhathini.

Izimbobo ezimnyama ziyizinto zezinkanyezi ezinamandla adonsela phansi anamandla ngendlela emangalisayo, aqine kangangokuthi akukho lutho, ngisho nokukhanya, okungaphunyuka kuzo. Ziminyene ngokwedlulele, zinesisindo esingalingana noMhlaba wonke endaweni encane.

Ngokwemibono evamile esekelwe kumbono ka-Einstein weGeneral Relativity, izimbobo ezimnyama zingaba khona njengezinto ezimile noma eziphothayo ngokwazo. Nokho, amandla adonsela phansi agcina ewaheha futhi angqubuzane nawo. Lo mcabango uyiqiniso uma ucubungula i-Universe emile, kodwa kuthiwani uma i-Universe ikhula njalo?

Abacwaningi basikisela ukuthi ku-Universe ehlala ikhula, amapheya emigodi emnyama angaba khona ngokuzwana, enze inkohliso yembobo eyodwa emnyama. Lokhu kungenzeka ngenxa ye-cosmological constant, eyaziwa nangokuthi amandla amnyama, owethulwa kumbono ka-Einstein. Ukungaguquguquki kwe-cosmological kubangela i-Universe ukuthi isheshise ngesivinini esingaguquki, okuthinta ukuxhumana nokuba khona kwezimbobo ezimnyama.

Ngezindlela zezinombolo eziyinkimbinkimbi, ithimba libonise ukuthi izimbobo ezimbili ezimnyama ezimile zingaba khona ngokulingana, ukukhanga kwazo kwamandla adonsela phansi kubalwa nokwanda okuhlobene ne-cosmological constant. Lokhu kusho ukuthi naseMkhathini okhulayo, izimbobo ezimnyama zigcina ibanga elingashintshi ukusuka kwelinye. Amandla adonsela phansi anxephezela ukwanda okuzama ukuwahlukanisa.

Uma usuka kude, izimbobo ezimbili ezimnyama ekulinganeni zingavela njengembobo eyodwa emnyama, okwenza kube inselele ukuhlukanisa phakathi kokubili. Lokhu okutholakele kuvula amathuba ocwaningo olwengeziwe, njengoba ithiyori ingase isebenze nasekuphotheni izimbobo ezimnyama kanye nezimbobo ezimnyama ezingase zibe ziningi.

Ucwaningo lwenziwe abacwaningi baseNyuvesi yaseSouthampton, iNyuvesi yaseCambridge, kanye neNyuvesi yaseBarcelona. Okutholakele kwabo kwashicilelwa kujenali I-Physical Review Letters, futhi iphepha labuyekezwa njengendatshana yokubuka.

