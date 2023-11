Izazi Zezinkanyezi Ziqinisekisa Inqwaba Yembobo Emnyama Enkulu Esikhungweni Se-Milky Way

By

Ithimba lezazi zezinkanyezi ezivela ku-Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE) lithole ngempumelelo ubukhulu bomgodi omkhulu omnyama enkabeni yomthala wethu i-Milky Way. Lisebenzisa ithuluzi le-GRAVITY ku-ESO's Very Large Telescope Interferometer (VLTI), ithimba lihlaziye ama-flares abonwe eminyakeni eminingi ukuze lenze izibalo zalo.

Isilinganiso esisha siqinisekisa izilinganiso zangaphambilini zokuthi umgodi omnyama unesisindo esiyizigidi ezingu-4.3 solar mass. Okuphawulekayo ukuthi isisindo kuqukethwe ngaphakathi kwe-orbit ezungeze iLanga encane kune-orbit yeVenus. Lokhu okutholakele kuhambisana nezibalo eziqashelwe noMklomelo KaNobel ku-Physics wango-2020 futhi kamuva kwathuthukiswa.

Ngokusho kukaDiogo Ribeiro, umcwaningi we-MPE, ukulinganisa okusha kuqinisa icala lembobo eyodwa emnyama enkabeni ye-Milky Way. Bathola ukuthi inqwaba etholwe kuma-flare kumithamo emincane yamandla adonsela phansi iyahambisana nenani elilinganiswa kusuka emizileni yezinkanyezi ezinkulungwaneni ezimbalwa zama-gravitational radii.

Ithimba liphinde lathola ukuxhumana ngokomzimba phakathi kwama-flare kanye nokuma kwediski yenkanyezi etholwe ebangeni le-100,000 gravitational radii. Lokhu kuxhumana kunganikeza imininingwane yokuthi izakhiwo ezisesikhungweni se-Galactic zakhiwe kanjani.

Ucwaningo lwegesi ezungezayo kanye nokuziphatha kwama-flare kwembula ulwazi olubalulekile mayelana ne-physics esifundeni se-Galactic Center. U-Antonia Drescher, owahlaziya izilinganiso ze-polarimetric, ugcizelele ukuziphatha okuphindaphindiwe nokufanayo kwama-flare, ewachaza njengokuhamba kwewashi okunezinkathi ezifanayo ze-radii ne-orbital.

Ukwengeza, ukuguquguquka kwama-flare kungase kubambe izinkomba mayelana ne-spin yembobo emnyama, umbuzo osalokhu uvulekile emkhakheni we-astrophysics.

Lo msebenzi obalulekile unikeza ubufakazi obengeziwe obusekela ukuba khona komgodi owodwa omnyama enkabeni yomthala wethu. Ukubhekwa kwama-flare, ukuhlelwa kwendawo kazibuthe, nomoya wezinkanyezi ezinkulu ezinkulu konke kukhomba emgodini omnyama njengamandla amaphakathi alawula ukugeleza kokwanda.

Sengiphetha, ngokutadisha ama-flare aphuma esikhungweni se-Galactic, izazi zezinkanyezi zithole ukuqonda okubalulekile ngemvelo nezici zembobo emnyama enkulu ehlala phakathi nendawo ye-Milky Way yethu. Lokhu okutholakele kujulisa ukuqonda kwethu ngendawo yonke futhi kuvula indlela yokutholwa kwesikhathi esizayo.

Imibuzo Evame Ukubuzwa

1. Uyini umgodi omnyama omkhulu?

Imbobo emnyama enkulu isho imbobo emnyama enesisindo esiphakeme ngendlela emangalisayo. Lezi zinhlobo zemigodi emnyama zingatholakala ezindaweni zemithala, kuhlanganise ne-Milky Way yethu.

2. Lanqunywa kanjani isisindo sembobo emnyama enkabeni ye-Milky Way?

Isisindo somgodi omnyama sinqunywe ngokuhlaziya ama-flare abonwe kusukela ku-Galactic Centre kusetshenziswa ithuluzi le-GRAVITY ku-ESO's Very Large Telescope Interferometer (VLTI). Ithimba lifunde ukunyakaza nokuziphatha kwalawa maqhubu ukuze libale ubukhulu bomgodi omnyama.

3. Ukulinganisa okusha kusitshelani ngembobo emnyama?

Isilinganiso esisha siqinisekisa izilinganiso zangaphambilini zokuthi imbobo emnyama enkabeni ye-Milky Way inesisindo esiyizigidi ezingu-4.3 solar mass. Iphinde inikeze ubufakazi obengeziwe obusekela ukuba khona kwembobo eyodwa emnyama esikhungweni se-Galactic.

4. Ukuziphatha kwamalangabi kungavezani?

Ukuziphatha kwama-flare kunganikeza imininingwane ku-physics namandla wesifunda se-Galactic Center. Kungasiza futhi izazi zezinkanyezi ukuthi ziqonde ukuthi izakhiwo ezisesikhungweni se-Galactic zakhiwe kanjani futhi zikhanyise ngokujikeleza kwembobo emnyama.

5. Lolu cwaningo lusiza kanjani ekuqondeni kwethu indawo yonke?

Lolu cwaningo lujulisa ukuqonda kwethu ngendawo yonke ngokunikeza ulwazi olubalulekile mayelana nemvelo nezici zemigodi emikhulu emnyama. Iphinde ibeke isisekelo sokutholwa kwekusasa kanye nentuthuko emkhakheni we-astrophysics.