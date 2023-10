Imibono Emisha Ngempilo Yasemanzini Yasendulo: I-Fossil Plankton kusukela eminyakeni eyisigamu sebhiliyoni eyedlule

Uhlobo lwezinsalela ezisanda kutholwa lunikeze ososayensi amazwibela athakazelisayo emhlabeni wezilwane zasolwandle eminyakeni engu-XNUMX edlule. Lokhu okutholakele, okuchazwe kabanzi ocwaningweni olwanyatheliswa kumagazini i-Proceedings of the Royal Society B, kukhanyisela izilwandle zasendulo kanye nomthelela wokushintsha kwesimo sezulu phakathi naleso sikhathi.

Lezi zinambuzane ezincane, ezifana ne-algae yanamuhla, zinokubukeka okuyingqayizivele, okufana namabhola angama-spiny axhunywe ndawonye. UDkt. Tom Harvey, umlobi wocwaningo wase-University of Leicester School of Geography, Geology and the Environment, ekuqaleni wayengazi ukuthi lezi zinsalela zaziyini lapho eqala ukuhlangana nazo. Babonisa isakhiwo esingajwayelekile, esingafani nanoma yini eyake yabonwa ngaphambili ezintweni eziphilayo noma ezashabalala.

Ukuhlaziya okwengeziwe kwembula ukufana okumangalisayo phakathi kwalezi zinsalela zasendulo nolwelwe lwanamuhla oluluhlaza olutholakala epulankton yamachibi namachibi. Izinsalela zibonise isakhiwo sekholoni, namaseli axhuma ndawonye ekuhlelweni kwejiyomethri, enikeza umbono ongacacile weplanethi yasolwandle yokuqala yenkathi yeCambrian.

Ukubaluleka kwalezi zinsalela kusenkathini yazo, njengoba zazikhona phakathi nesikhathi lapho ukuphila kwezilwane kwakusanda kuqala ukuvela. Lesi sikhathi, esivame ukubizwa ngokuthi 'ukuqhuma' kokuphila kweCambrian, siqondana nokuvela kwe-phytoplankton njengomthombo wokudla obalulekile olwandle. Nokho, amaqembu athile e-phytoplankton ayechuma olwandle lwaseCambrian awakaziwa, njengoba amaqembu esimanje e-phytoplankton avele nje maduzane nje.

Ucwaningo lukaDkt. Harvey lubalulekile ekuqondeni ukuguquguquka kokuguquguquka kwezinto eziphilayo zasendulo kanye nokusebenzisana phakathi kwezinto eziphilayo ezindaweni zasolwandle zakuqala. Ngokuhlola la ma-plankton ayizinsalela, ososayensi banethemba lokuthola ukuqonda okubalulekile ngobudlelwano bemvelo obalolongela ukuphila eMhlabeni phakathi nalesi sikhathi esibucayi.

FAQ:

Umbuzo: Ziyini lezi zinsalela?

IMP: Izinsalela ziwulwelwe oluncane olukala ubukhulu obungaphansi kwemilimitha futhi lunokwakheka kwekoloni.

Umbuzo: Kungani lezi zinsalela zibalulekile?

IMP: Banikeza umbono ongajwayelekile weplanethi yasolwandle yenkathi yeCambrian lapho impilo yezilwane yayiqala ukuvela.

Umbuzo: Lezi zinsalela ziqhathaniswa kanjani nolwelwe lwanamuhla?

IMP: Amathambo abelana ngokufana ne-algae yesimanjemanje etholakala epulankton yamachibi namachibi, kodwa ayehlala olwandle.

Umbuzo: Lezi zinsalela zingasitshelani ngokushintsha kwesimo sezulu?

IMPENDULO: Ngokutadisha lezi zinsalela, ososayensi banethemba lokuthola ukuqonda ngokushintsha kwesimo sezulu okwathonya izimo zolwandle phakathi naleso sikhathi.

Q: Ibaluleke ngani i-phytoplankton olwandle lwanamuhla?

A: I-Phytoplankton isebenza njengomthombo wokudla oyisisekelo cishe kuzo zonke izinto eziphilayo ezisolwandle. Ucwaningo lwe-phytoplankton yasendulo lungazisa ukuqonda kwethu ngokuziphendukela kwemvelo kanye nokwehlukahlukana kwalesi sici esibalulekile se-ecosystem.