Ososayensi Bakhiqiza Imicu Kasilika Yesicabucabu Ebude Obugcwele Besebenzisa Izakhi Zofuzo Silkworms

Ososayensi baye bazuza impumelelo enkulu ngokukhiqiza ngempumelelo imicu kasilika yesicabucabu enobude obugcwele besebenzisa izikelemu zikasilika ezishintshwe izakhi. Lo kasilika unamandla amakhulu njengenye indlela enwebekayo, esimeme, nesezingeni eliphezulu kunemicu yokwenziwa njengenayiloni.
Usilika we-silkworm uwukuphela kwemicu yesilwane kasilika ekhiqizwa ngezinga elikhulu, ngenxa yezindlela ezisekelwe kahle zokukhulisa. Nokho, usilika ovamile wombungu kasilika unedumela lokuba brittle. Ngakolunye uhlangothi, usilika wesicabucabu uqine ngendlela emangalisayo futhi uqinile. Inselele bekungukuthola indlela yokukhiqiza usilika wesicabucabu ngezinga elikhulu ngenxa yemvelo yezicabucabu yamazimuzimu.
Kulolu cwaningo, abacwaningi basebenzisa amasu okuguqula izakhi zofuzo ukuze bakhe iminyundu kasilika enekhono lokukhiqiza imicu kasilika yesicabucabu. Bafaka iphrotheni kasilika evela kusicabucabu esenziwe nge-orb kuyi-DNA yombungu, esikhundleni sofuzo olukhiqiza iphrotheni kasilika eyinhloko. Le ndlela, eyaziwa ngokuthi i-CRISPR-Cas9, ivumele ukuqaliswa ngempumelelo kofuzo lukasilika wesicabucabu ngaphandle kokuphazamisa ukukhiqizwa kukasilika wemvelo we-silkworm.
Imicu ewumphumela idlule obekulindelekile, ikhombisa amandla aqine kakhulu nokuqina. Ngokumangalisayo, imicu yayiguquguquka kakhulu kunalokho obekulindelwe. Le mpumelelo inemithelela ebalulekile ezimbonini ezahlukahlukene, okubandakanya ubunjiniyela be-biomedical, ubuchwepheshe be-aerospace, nezinto ezihlakaniphile zamasosha. Usilika wesicabucabu okhiqizwayo uqine ngokuphindwe kasithupha kune-Kevlar, into evame ukusetshenziswa kumavesti angangenwa izinhlamvu.
Abacwaningi bahlose ukuqhubeka nokuthuthukisa le nqubo ngokwenza izikelemu zikasilika eziguqulwe izakhi zofuzo ezikwazi ukukhiqiza imicu kasilika yesicabucabu zisebenzisa ama-amino acid emvelo kanye nonjiniyela. Bakholelwa ukuthi le ndlela inamandla amakhulu okudala imicu kasilika enamandla kakhulu futhi eguquguqukayo.
Ikhono lokukhiqiza imicu kasilika yesicabucabu usebenzisa izikelemu ezishintshwe izakhi zofuzo alinikezi nje enye indlela eqhubekayo emiculweni yokwenziwa kodwa linikeza namathuba okubhekana nezimfuno zomhlaba. Imicu ingasetshenziswa njengezinto zokuhlinza, ukubhekana nesidingo sezinqubo ezingaphezu kwezigidi ezingama-300 ngonyaka.
Imithombo:
- Inyuvesi yaseDonghua
- I-EurekAlert