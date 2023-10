U-Micaela Robson Uguqula Ukuhamba Kwasemkhathini Ngezitini Zebhaktheriya

By

U-Micaela Robson, umfundi osanda kuthola iziqu eMnyangweni Wezezitshalo Nezinto Ezincane Eziphilayo, uqala ucwaningo olusha olunamandla okuguqula ikusasa lokuhamba emkhathini. Njengomcwaningi weNorth Carolina Space Grant, u-Robson uhola iphrojekthi ehlola ukusetshenziswa kwamagciwane ukuze akhe ingqalasizinda esekelwe ku-bio-based in Outer Space - umzamo wesibindi nowokuvelela.

Umnyombo wocwaningo luka-Robson usekusebenziseni inqubo ebizwa nge-microbially induced carbonate precipitation (MICP) ukuze kwakhiwe izinto zokwakha. Le nqubo ihlanganisa ukusebenzisa amandla amagciwane ukuze akhiqize into efana ne-limestone eyaziwa ngokuthi i-calcium carbonate precipitation. Ngokusebenzisa le nto yemvelo, kuyenzeka ukuthi kuhlanganiswe izinhlayiya ndawonye futhi kukhiqizwe “izitini zemvelo” eziqinile ezisebenza njengendawo yokuhlala eqinile nezakhiwo zokwakha ezindaweni ezingaphandle komhlaba.

Ngokwesiko, onjiniyela be-geotechnical on Earth basebenzisa i-MICP ngezinjongo zokwakha. Kodwa-ke, uRobson waqaphela amandla okujwayela le nqubo yezinhlelo zokusebenza zasemkhathini. Uthole ukuthi i-urea hydrolysis, inqubo ye-metabolic evame ukusetshenziswa ku-MICP, ingathuthukiswa amagciwane athile akhona ezitshalweni zikakolweni. Lawa mabhaktheriya anekhono elimangalisayo lokudla i-ammonia, okuwumkhiqizo obalulekile wenqubo ye-urea hydrolysis, okwenza iphephe futhi isimeme ukusetshenziswa emkhathini.

Ngokwethula la magciwane adla i-ammonia ohlelweni lwe-MICP lwemishini yasemkhathini, u-Robson uhlose ukuzuza izinjongo ezimbili ezinkulu. Okokuqala, ufuna ukuqeda ukukhishwa kwe-ammonia enobuthi, okungaba yingozi kosomkhathi. Okwesibili, unethemba lokuthuthukisa uhlelo ukuze kwengezwe i-urea encane, ngaleyo ndlela enze inqubo isebenze kahle futhi ingabizi.

Imithelela engaba khona yocwaningo lukaRobson idlulela ngalé kokudala izakhiwo eziqinile emkhathini. Le ndlela yokusungula iphinde ibhekane nezinkinga ezimbili ezibalulekile: ukuphathwa kwemfucuza kanye nokukhiqizwa kokudla. I-Urea, ingxenye yemfucuza yomuntu, ingasetshenziswa njengesisetshenziswa esibalulekile ukondla izitshalo. Ngomjikelezo we-nitrogen, izitini ze-bio ezidalwe amagciwane zingasiza ukutshala izitshalo ngezinsiza ezilinganiselwe, zinikeze ukusekela kokuhlolwa kwendawo esikhathini esizayo futhi okungase kube namandla ngisho nokusekela ukuphila komuntu.

Iphrojekthi ka-Robson, enesihloko esithi “Biomatadium for Space Missions — Evaluating Nitrogen Cycling of Microbially Induced Carbonate Precipitation in Lunar Soil Simulant,” yaqala ngoJuni ngaphansi kosizo lwe-NC Space Grant. Ngemiphumela ethembisayo, ucwaningo lwakhe luvula indlela yekusasa lapho ingqalasizinda esekelwe ku-bio kanye nokusetshenziswa kwezinsiza okusimeme kudlala indima ebalulekile ekuhambeni emkhathini.

FAQ:

Q: Yini i-microbially induced carbonate precipitation (MICP)?

A: I-MICP inqubo lapho amagciwane akhiqiza khona into efana ne-limestone ebizwa ngokuthi i-calcium carbonate precipitation, engasetshenziswa ukudala izinto eziqinile.

Umbuzo: Amagciwane asiza kanjani ekuhambeni emkhathini?

IMP: Amagciwane angaboshelwa ukukhiqiza izitini zemvelo, ezisebenza njengempahla yokwakha yengqalasizinda endaweni yasemkhathini.

Umbuzo: Iyini i-urea hydrolysis?

A: I-Urea hydrolysis iyinqubo ye-metabolic lapho amagciwane ehlukanisa i-urea ibe i-ammonia ne-carbonate.

Umbuzo: Ucwaningo lukaMicaela Robson lukhuluma kanjani ngokumosha nokukhiqizwa kokudla emkhathini?

IMPENDULO: Ngokusebenzisa amagciwane ukuze adle i-ammonia futhi aphinde asebenzise i-urea, ucwaningo luka-Robson luvumela ukwakhiwa kohlelo lokuhamba ngebhayisikili ene-nitrogen ekhulisa ukusetshenziswa kwezinsiza emkhathini, okuhlanganisa nokusetshenziswa kwemfucuza yabantu ekukhuleni kwezitshalo.