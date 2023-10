Ukulimala Okukhulayo Kwezisathelayithi Zomjikelezo Womhlaba Ophansi Ocwaningweni Lwesayensi

Imilaza yesathelayithi ye-Low Earth orbit (LEO), efana ne-Elon Musk's Starlink kanye nomjaho osanda kujoyina i-Amazon, adala umonakalo omkhulu ocwaningweni lwesayensi. Lawa masathelayithi, ake anconywa ngamandla awo okunikeza ukusabalala kwe-broadband yomhlaba wonke, manje abangela ukungcoliswa kokukhanya okuvimbela kakhulu ukufundwa kwesibhakabhaka ebusuku. Naphezu kwemizamo yokunciphisa ukukhanya kwalawa masathelayithi, ososayensi baye bathola ukuthi basadlula imingcele yokukhanya etuswayo ngokuphindwe kabili.

Ucwaningo lwakamuva olushicilelwe kumagazini i-Nature lugqamise ukuthi i-AST SpaceMobile's BlueBird swarm ibe enye yezinto ezikhanya kakhulu esibhakabhakeni. Olunye ucwaningo lwabonisa ukuthi ngisho neziphuphutheki ezimnyama zisakhanya kakhulu kunalokho izazi zezinkanyezi ezikubheka njengokwamukelekayo ukuze kuncishiswe ukuphazamiseka kwesayensi yasemkhathini.

Izazi zezinkanyezi ebezihambele ingqungquthela obuhlelwe yi-International Astronomical Union's Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference zizwakalise ukukhathazeka ngemiphumela ebhebhethekayo yala masathelayithi ocwaningweni lwesibhakabhaka ebusuku. Naphezu kwemizamo yokwenza amasathelayithi abo abe mnyama, ukukhanya kuseyinkinga eqhubekayo. Amasistimu akhona okulandelela amasathelayithi e-LEO ayabiza futhi awanakho ukukala.

Abalawuli baye baphuza ukubhekana nalokhu kukhathazeka, ikakhulukazi bethembele kumhlahlandlela wokuzithandela ohluleka ukunikeza imingcele enengqondo. Ukwengeza, kunemibuzo mayelana nokuthi umonakalo odalwe ocwaningweni lwesayensi uyathethelelwa yini izinzuzo zokufinyelela okuthuthukisiwe kwe-broadband ezindaweni ezikude. Izinhlelo zesathelayithi ze-LEO, kuyilapho zinika amandla ukuxhumeka ezindaweni ezingazodwa, zinemikhawulo yamandla ephawulekayo, ngokungafani ne-fiber noma amanethiwekhi angenantambo e-5G.

I-Starlink, ngokwesibonelo, njengamanje isebenzela abasebenzisi abayizigidi eziyi-1.5 emhlabeni jikelele, kuyilapho izigidi e-United States zisantula ukufinyelela ku-broadband ethengekayo. Izindleko eziphezulu ze-inthanethi yesathelayithi zikhawulela ikhono layo lokubhekana nezinkinga ezibanzi zokuxhuma. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlelo zokwethula ezinye iziphuphutheki ezingamashumi ezinkulungwane emkhathini, okubhebhethekisa ukungcoliswa kokukhanya nemiphumela yako ocwaningweni lwesayensi.

